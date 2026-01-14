freundlich-1°
DE | FR
burger
Schweiz
Energie

Schweizer Mobilfunkanbieter müssen sich besser gegen Stromausfälle wappnen

Mobilfunkanbieter müssen sich besser gegen Stromausfälle wappnen

14.01.2026, 10:5714.01.2026, 10:57

Schweizer Mobilfunkanbieter müssen sich besser gegen Stromausfälle wappnen. Eine Notstromversorgung für alle wichtigen Standorte sowie für Antennen soll deren Betrieb während mindestens vier Stunden lang sicherstellen, wenn kein Strom mehr fliesst.

Junge Frau nutzt iPhone (Symbolbild Mobilfunk).
Ab 2031 müssen zunächst Notrufe bei Stromausfällen mindestens vier Stunden lang möglich sein. (Symbolbild)Bild: Shutterstock

Bei einem Stromausfall müssten über Mobilfunk Notrufe, Telefonie und Internet verfügbar bleiben, schrieb der Bundesrat. Am Mittwoch passte er die Fernmeldedienstverordnung entsprechend an. In Kraft treten die neuen Vorgaben am 1. März; sie gelten auch für Radioprogramme, die via Internet verbreitet werden.

Mobilfunkbetreiber dürfen indes, um ihre Netze zu entlasten, die Übertragung von Videos und TV-Programmen einschränken. Ab 2031 müssen zunächst Notrufe bei Stromausfällen mindestens vier Stunden lang möglich sein. Ab 2034 gilt die Vorgabe für die übrigen Dienste.

Der Bundesrat hätte eigentlich vorschreiben wollen, dass Mobilfunknetze bei Stromausfällen bis zu drei Tage lang und auch bei wiederholten Abschaltungen funktionieren müssen. Die Telekombranche und Wirtschaftsverbände hätten diese Vorgaben in der Vernehmlassung jedoch als zu aufwändig und schwer umsetzbar kritisiert, schrieb er nun.

Markus Bandi, above, and Benjamin Wasem, installation specialist on behalf of Swisscom, during the installation of a 5G antenna, in Bern, Switzerland, on March 26, 2019. (KEYSTONE/Peter Klaunzer) Mar ...
Das weitere Vorgehen soll bis Ende 2027 festgelegt werden.Bild: KEYSTONE

Auf die nun getroffene Lösung einigten sich Mobilfunkbetreiber und das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) an einem runden Tisch, unter der Leitung von Departementschef Albert Rösti.

In einem zweiten Schritt wollen die Zuständigen prüfen, wie das Mobilfunknetz fit gemacht werden kann für Strommangellagen oder mehrtägige Stromausfälle. Das weitere Vorgehen soll bis Ende 2027 festgelegt werden, wie das Uvek erklärte. Beteiligt werden auch das Wirtschafts- und das Verteidigungsdepartement. (sda)

Mehr zu diesem Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Brauchst du ein neues Hintergrundbild für dein Handy?
1 / 82
Brauchst du ein neues Hintergrundbild für dein Handy?
Alle Bilder via imgur
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Ich stelle mein Handy nie auf lautlos» – Oksana erzählt von ihrem Leben seit der Flucht
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Befürworter der SRG-Initiative fordern finanzielle Entlastung
Die Befürworter der SRG-Initiative stellen die finanzielle Entlastung in den Fokus. Das Komitee kritisierte vor den Medien die höchsten TV-Abgaben weltweit, die Doppelbesteuerung für Privatpersonen und Unternehmen sowie die unfaire Gebühr für die Jungen.
Zur Story