5G-Ausbau: Bundesrat will einfacheres Verfahren

Bundesrat schlägt für 5G-Ausbau einfachere Verfahren vor

12.12.2025, 12:4312.12.2025, 12:43

Der Bundesrat will den Ausbau des Mobilfunknetzes erleichtern. Dazu plant er ein vereinfachtes Verfahren für die Inbetriebnahme von Antennen. Bei der Revision geht es unter anderem um die Umstellung auf die 5G-Technologie.

Un employe de l&#039;entreprise Axians installe une antenne 5G de communication pour les mobiles sur un mat situe sur le toit d&#039;un immeuble du quartier de la Gradelle a Chene-Bougeries ce vendred ...
Die Informationen der Antennendatenbanken sollen für das BAKOM leichter zugänglich werden. Bild: KEYSTONE

Die Landesregierung schickte die Vorlage an ihrer Sitzung am Freitag in die Vernehmlassung, wie sie mitteilte. Mit dem Entwurf setzt der Bundesrat einen Auftrag des Parlaments um. Interessierte Kreise können sich nun bis zum 31. März äussern.

Vorgesehen ist den Angaben zufolge, den geltenden Immissionsschutz vom Baubewilligungsverfahren zu entkoppeln und ein eigenes Verfahren dazu durchzuführen.

Markus Bandi, above, and Benjamin Wasem, installation specialist on behalf of Swisscom, during the installation of a 5G antenna, in Bern, Switzerland, on March 26, 2019. (KEYSTONE/Peter Klaunzer) Mar ...
Der Bundesrat will ein eigenes Verfahren zum Immissionsschutz durchführen.Bild: KEYSTONE

Am Niveau des Strahlenschutzes ändere sich dadurch nichts, so der Bundesrat. Neu müssen Mobilfunkbetreiberinnen ein Qualitätssicherungssystem betreiben, um die Einhaltung der Grenzwerte zu garantieren.

Stärken will die Landesregierung nach eigener Aussage auch die Transparenz: Die Informationen aus der Antennendatenbank des Bundesamts für Kommunikation würden leichter zugänglich gemacht, hiess es. Zudem sollten die Standortdatenblätter veröffentlicht werden. (sda)

