Zürcher Baudirektion prüft Solar-Potenzial bei Kantonsstrassen

Diese Lose wurden sogar schon an Konsortien freigegeben, welche die Anlagen nun erstellen. «In diesem Bereich tun sich gewisse Dinge», sagte FDP-Kantonsrat Marc Bourgeois (Zürich) zum veralteten Haupt-Fokus des Vorstosses. Bei den Kantonsstrassen gebe es aber trotzdem noch offene Fragen.

Das Parlament überwies den Vorstoss mit 106 Ja- zu 65 Nein-Stimmen an den Regierungsrat. Dieser wird nun innerhalb von zwei Jahren prüfen, wo entlang von Kantonsstrassen Solaranlagen installiert werden könnten und wie diese finanziert würden.

Die Zürcher Baudirektion wird prüfen, ob sich Kantonsstrassen zur Stromerzeugung eignen, etwa durch Solarzellen entlang der Strassen oder Anlagen auf Parkplätzen. Der Kantonsrat hat am Montag ein entsprechendes FDP-Postulat überwiesen.

Motorenraum von Auto fängt in Arth SZ Feuer

Der Motorenraum eines Autos hat in Arth SZ in der Nacht auf Montag Feuer gefangen. Die beiden Insassen verliessen das Fahrzeug bereits während der Rauchentwicklung und blieben unverletzt, wie die Kantonspolizei Schwyz am Montag mitteilt.