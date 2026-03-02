wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
Energie

Strommangel und Pandemien sind die grössten Risiken für die Schweiz

Spezialisten beim Neuanstrich vom Rostschutzfarben bei einem Starkstrommasten auf der Linie Airolo-Mettlen anlaesslich einer Medienorientierung von der nationalen Strom Netzgesellschaft Swissgrid zur ...
Die neue nationale Risikoanalyse zeigt, dass diese beiden Gefahren das höchste Schadenspotenzial haben.Bild: keystone

Strommangel und Pandemien sind die grössten Risiken für die Schweiz

02.03.2026, 09:1802.03.2026, 09:18

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz hat Pandemien und eine Strommangellage als die mit Abstand grössten Risiken für die Schweiz identifiziert. Die neue nationale Risikoanalyse zeigt, dass diese beiden Gefahren das höchste Schadenspotenzial haben.

Ausserdem sei die Wahrscheinlichkeit, dass diese beiden Ereignisse eintreten, relativ hoch, schrieb das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (Babs) am Montag in der vierten nationalen Risikoanalyse «Katastrophen und Notlagen Schweiz 2025».

An dritter Stelle folgt das Risiko eines Andrangs von Schutzsuchenden, gefolgt von einem Stromausfall. Die Risikogrösse berechnet sich aus dem möglichen Schaden für Wirtschaft und Gesellschaft sowie der Eintrittswahrscheinlichkeit.

Für viele Gefährdungen gilt laut der Analyse nur das eine oder das andere. Pandemien und Strommangellagen erfüllen beide Kriterien. Ein Erdbeben hat beispielsweise zwar ein grosses Schadenspotenzial, tritt aber seltener auf. (sda)

Mehr News aus der Schweiz:

SMI eröffnet wegen Iran-Krieg mit 1,5 Prozent im Minus
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Fake-Marken: Das sagt das Schweizer Gesetz
1 / 6
Fake-Marken: Das sagt das Schweizer Gesetz

Fälschungen sorgen für hohe Verluste.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Schweizer Firma bricht Rolltreppen-Weltrekord in China
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Joung Gustav und Junge Tat: Influencer bewegt sich viel weiter rechts als bekannt
Joung Gustav äusserte sich asylkritisch und verlor dadurch Kooperationen mit Migros und Coop. Nun zeigt sich: Der Influencer gibt auf Social Media auch noch weit rechtere Positionen von sich und wieder.
Die Geschichte sorgte für Aufregung in der Schweiz: Die beiden grossen Detailhändler Migros und Coop schmissen ein Vitaminwasser des bekannten Schweizer Influencers Joung Gustav aus dem Sortiment, nachdem sich dieser auf Social Media politisch geäussert hatte. Coop sprach von fehlender Nachfrage beim Getränk, die Migros ebenfalls, zudem waren Gustavs asylkritische Aussagen für den Detailhändler «nicht mit dem eigenen Wertekanon vereinbar».
Zur Story