Seit Mitte Februar ist die für den Betrieb von Reservekraftwerken nötige Verordnung in Kraft. Für die Anlagen werden Grenzwerte der Luftreinhalteverordnung vorübergehend aufgehoben. Die Massnahmen zur Begrenzung des Lärms, für den Schallschutz und zur Begrenzung des Ausstosses von Kohlenmonoxid und Stickstoffoxiden legt das Uvek mit den Betriebsbewilligungen für jede Anlage einzeln fest.

Das Kraftwerk in Monthey kann mit Erdgas betrieben werden. Es stellt derzeit rund 40 Megawatt an Leistung bereit. Die Fixkosten für die Bereitstellung über die Vertragslaufzeit vom 15. Februar 2023 bis 30. April 2026 belaufen sich auf rund 21.5 Millionen Franken.

Reservekraftwerk in Birr wird zu spät betriebsbereit

Das temporäre Reservekraftwerk in Birr steht im Notfall ab Ende März mit einer Leistung von rund 250 Megawatt parat. Das entspricht einem Viertel der Leistung des AKW Leibstadt AG. Das Reservekraftwerk in Cornaux könnte 36 Megawatt produzieren und ist betriebsbereit.

Wenn der Strom knapp würde, könnte das Kraftwerk Thermatel der Cimo Compagnie industrielle de Monthey SA weitere 50 Megawatt produzieren, wie es in einer Mitteilung des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) vom Dienstag heisst. Insgesamt steht Ende Winter eine Kraftwerkreserve von insgesamt rund 336 Megawatt zur Verfügung.

Das bestehende thermische Kraftwerk in Monthey.

Neben den Anlagen im aargauischen Birr und in Cornaux NE wird auch das bestehende thermische Kraftwerk in Monthey im Unterwallis Ende des laufenden Winters als Reservekraftwerk zur Verfügung stehen. Der Bund hat einen entsprechenden Vertrag unterzeichnet.

