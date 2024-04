Die Schweiz stösst weniger CO₂ aus – auch, weil die Winter wärmer sind

Laut Bafu geringfügig abgenommen hat auch der Ausstoss von synthetischen Treibhausgasen. Diese werden unter anderem als Kältemittel in Kühlanlagen und Kühlschränken verwendet und machen derzeit 3,3 Prozent aller Treibhausgas-Emissionen aus. Gesunken sind auch die Emissionen aus der Abfallbewirtschaftung. (sda)

Das Pariser Übereinkommen gibt vor, im Treibhausgasinventar den Beitrag von Methan zum Treibhauseffekt zu mitteln und über den Zeitraum von hundert Jahren anzugeben (GWP100-Metrik). Diese Methode unterschätze die kurzfristige Wirkung von Methan und gleichzeitig dessen langfristige Wirkung, hiess es in der Mitteilung.

Methan ist im Vergleich mit Kohlendioxid (CO2) ein viel stärker wirkendes Treibhausgas, wird in der Atmosphäre aber schneller abgebaut als CO2. Die Klimawirkung von Methan klinge innerhalb von wenigen Jahrzehnten ab, schreibt das Bafu dazu.

Die Landwirtschafts-Emissionen sind ebenfalls leicht rückläufig. 2022 gelangten 6,4 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente aus diesem Sektor in die Atmosphäre. Diese Emissionen machen aktuell 15,5 Prozent aller Treibhausgasemissionen aus, knapp ein Sechstel. Ins Gewicht fällt das von Rinder und Kühen ausgeschiedene Methan.

Gesunken sind auch die Emissionen der Industrie, nämlich um 27 Prozent gegenüber 1990 und um 0.9 Millionen Tonnen gegenüber dem Vorjahr. Das Bafu führt diesen Rückgang auf der Einbau eines Katalysators bei der Arxada AG (ehemals Lonza AG) in Visp VS zurück und auf die für den Winter 2022/2023 empfohlenen Gassparmassnahmen.

41,6 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente hat die Schweiz im Jahr 2022 ausgestossen. Das sind 3,5 Millionen Tonnen weniger Treibhausgas-Emissionen als 2021. Vor allem der Ausstoss an Treibhausgasen von Gebäuden ging zurück, weil wegen des warmen Winters weniger geheizt werden musste und zunehmend auf Wärmepumpen umgestiegen wird.

