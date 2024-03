Stromausfall in Teilen des Baselbiets, Solothurns und des Elsass

In neun Gemeinden des unteren Baselbiets und des Schwarzbubenlands sowie in zwei Kommunen im Elsass ist am Samstagabend der Strom ausgefallen.

Rund 19'000 Kundinnen und Kunden waren betroffen. Ausser in drei Gemeinden war der Unterbruch nach knapp einer Stunde behoben.

Am Samstagabend kam es in Baselland und Solothurn zu einem Stromausfall.

Schuld war eine Schutzabschaltung im Unterwerk Therwil, wie die Stromversorgerin Primeo Energie mitteilte. Zu Abschaltung kam es um 18.42 Uhr. Mit direkten Umschaltungen stellte das Unternehmen die Stromversorgung bis 19.40 Uhr für die meisten Gemeinden wieder her. Hofstetten SO, Ettingen BL und Therwil BL mussten sich länger gedulden.

Vom Ausfall betroffen waren daneben Biel-Benken BL, Bottmingen BL, Oberwil BL und Liebenswiller (F) ganzflächig. In Witterswil SO, Hofstetten SO, Rodersdorf SO, Flüh SO und Leymen (F) fiel der Strom gebietsweise aus. (sda)