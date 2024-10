Im Rahmen einer Podiumsdiskussion über die Energiepolitik der Schweiz war für die Delegierten der Grünen klar, dass es nun einen «massiven Ausbau der Erneuerbaren» brauche, so wie das die Stimmbevölkerung beschlossen habe.

Mit der Annahme der Resolution sei denn auch bekräftigt worden, dass man notfalls ein Referendum gegen neue Atomkraftwerke ergreifen würde, schrieben die Grünen während der Delegiertenversammlung am Samstag weiter.

Die Schweizer Grünen haben an ihrer Delegiertenversammlung in Herisau AR eine Resolution gegen den Bau neuer Atomkraftwerke im Land einstimmig angenommen. «Für uns ist völlig klar: Die Zeit der AKW ist vorbei», schrieb die Partei auf der Plattform X.

