Schweizer Unternehmen investieren mehr in Nachhaltigkeit

«Boris, ich will dir nicht weh tun, aber …»: Putin hat Johnson gedroht ++ Tote in Cherson

In Basler Apotheken gibts ab heute Cannabis (für 370 Auserwählte)

In Basel hat am Montagmorgen die regulierte Cannabis-Abgabe in Apotheken begonnen. 374 Personen von 18 bis 76 Jahren nehmen an der Studie mit dem Namen «Weed Care» teil, wie das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt (GD) mitteilte.