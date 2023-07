EU-Zuwanderung ist gemäss Bericht «essenziell» für die Schweiz

Der Bund wird diese Fragen mit den Gewerkschaften weiterverfolgen. Im Rahmen der Vorbereitungen für ein mögliches Verhandlungsmandat mit der EU müssen Lösungen für die heikle Frage des Lohnschutzes her. Die Ergebnisse sollen dem Bundesrat im Oktober vorgelegt werden. (saw/sda)

Dennoch sei die Personenfreizügigkeit nicht ohne Risiko für die Arbeitnehmenden, sagte Daniel Lampart, Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB). Sie fördere tendenziell prekäre Arbeitsformen wie Arbeit auf Abruf. Bei entsandten Arbeitnehmenden, insbesondere in Grenzregionen, gebe es trotz Kontrollen ein sehr hohes Potenzial für Lohndumping.

«Keine 10-Millionen-Schweiz!»: SVP will mit Initiative die Zuwanderung begrenzen

Der Bezug von Sozialhilfe durch Freizügigkeitszuwanderer lag auf sehr tiefem Niveau, tiefer sogar als der von Schweizerinnen und Schweizern. Es handle sich also um eine Arbeitsmigration, nicht um eine Sozialhilfemigration, sagte Budliger Artieda.

Das schlug sich in einem erhöhten Bezug von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung nieder. Das Risiko für einen Taggeldbezug stieg mit zunehmender Aufenthaltsdauer. Im Zeitvergleich gab es indessen keine Anzeichen für ein höheres Arbeitslosenrisiko der Freizügigkeitszuwanderer verglichen mit den übrigen Bevölkerungsgruppen.

Dies stellt eine Herausforderung für die Schweiz dar, denn sie teilt die demografische Entwicklung mit den EU- und Efta-Ländern. Damit wird der Wettbewerb um Fachkräfte härter, und es dürfte künftig schwerer fallen, den Bedarf in der Schweiz zu decken, schreibt das Observatorium.

Zurückzuführen war dies gemäss Bericht zu etwa gleichen Teilen auf eine gesteigerte Produktivität und einen grösseren Arbeitseinsatz. Damit stieg der durchschnittliche Wohlstand pro Kopf auf hohem Niveau weiter. «Das sind Symptome einer starken Wirtschaft», sagte die Staatssekretärin für Wirtschaft, Helene Budliger Artieda, vor den Medien in Bern . Die Personenfreizügigkeit sei nicht der einzige Grund dafür, räumte sie ein, aber ein wichtiger Faktor.

Weil auch die einheimische Bevölkerung besser ausgebildet ist und Berufe mit anspruchsvolleren Qualifikationen als vor zwanzig Jahren ausübt, half die Zuwanderung gleichzeitig, den Ersatzbedarf in Tätigkeiten mit mittleren oder tieferen Anforderungen zu decken.

Am Arbeitsmarkt unterstützte die Zuwanderung den strukturellen Wandel hin zu einer Wirtschaft mit mehr hochqualifizierten Stellen und höherer Wertschöpfung. Dabei half die Zuwanderung beim Decken der Arbeitskräftenachfrage.

Da die meisten Eingewanderten im Erwerbsalter sind, wirkte das der demografischen Alterung der einheimischen Bevölkerung entgegen. Ein Ländervergleich in Europa zeigt, dass sich in anderen Staaten die Alterung stärker bemerkbar machte.

Zu diesem Schluss kommt das Observatorium zum Freizügigkeitsabkommen mit der EU von Bund und Sozialpartnern in einem am Dienstag vom Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) veröffentlichten Bericht. Die Bevölkerung wuchs demnach seit 2002 jährlich um 0.9 Prozent und damit stärker als in anderen europäischen Ländern.

Daniel Lampart, Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit, SECO, Helene Budliger Artieda, Staatssekretaerin und Direktorin des SECO und Roland Müller, Direktor des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes, von links, erläutern den Bericht zu den Auswirkungen der Personenfreizügigkeit auf den Schweizer Arbeitsmarkt und die Sozialleistungen, am Dienstag, 4. Juli 2023, in Bern.

Daniel Lampart, Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit, SECO, Helene Budliger Artieda, Staatssekretaerin und Direktorin des SECO und Roland Müller, Direktor des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes, von links, erläutern den Bericht zu den Auswirkungen der Personenfreizügigkeit auf den Schweizer Arbeitsmarkt und die Sozialleistungen, am Dienstag, 4. Juli 2023, in Bern. Bild: keystone

