ESC

Gegen diese Länder tritt die Schweiz am ESC 2026 im Halbfinale an

Jetzt steht es fest: Die Schweiz tritt am Eurovision Song Contest 2026 im zweiten Halbfinale gegen folgende Ländern an:

Armenien

Rumänien

Aserbaidschan

Luxemburg

Albanien

Dänemark

Zypern

Norwegen

Malta

Bulgarien

Australien

Ukraine

Tschechien

Lettland

Die Schweiz wird am 14. Mai 2026 im Halbfinale in der ersten Hälfte antreten. Die genaue Startreihenfolge steht noch nicht fest. Diese wird erst festgelegt, sobald alle Beiträge für den ESC 2026 bekannt sind.

So sieht die Halbfinalverteilung aus. bild: eurovision

Basel übergibt den ESC offiziell an Wien

Am heutigen Montag übergibt Basel ausserdem den ESC offiziell an Wien, womit Basels Rolle als Host City endet. Die offizielle Stabsübergabe erfolgte im Rahmen der Halbfinal-Auslosung.

Basels Regierungspräsident Conradin Cramer übergab dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig eine speziell für diesen Anlass geschaffene Fasnachtslaterne. Das berichtet die «BZ Basel». Auf der Laterne sind der ESC-Gewinner JJ, ein Ueli (traditionelles Basler Fasnachtskostüm), das Wiener Opernhaus und das Basler Münster zu sehen.

Nur 35 Länder nehmen am diesjährigen ESC teil

In diesem Jahr nehmen lediglich 35 Länder am ESC teil – so wenige wie noch nie, seitdem das Halbfinale eingeführt wurde. Irland, Island, die Niederlande, Slowenien und Spanien haben aufgrund der Teilnahme Israels abgesagt.

30 Länder müssen sich über die beiden Halbfinale am 12. und 14. Mai für das Finale am 16. Mai qualifizieren. Deutschland, Frankreich, Italien und das Vereinigte Königreich sind als Big 4 bereits qualifiziert, genauso wie Österreich als Sieger 2025 und Gastgeber.

Die Halbfinal-Auslosung fand heute um 19 Uhr in Wien statt. (hkl)