Ricola-Karaoke-Drämmli fährt während ESC durch Basel – so kommst du an Tickets

Kosten wird das Karaoke-Drämmli nichts, Tickets können seit Mittwoch, 30. April 2025, via Eventfrog.ch bezogen werden. Angeboten werden Fahrten von Montag bis Samstag zwischen 14 und 22 Uhr, Essen und Trinken an Bord ist nicht gestattet. Es gilt das Prinzip «es het, solang’s het».

Das Karaoke-Drämmli wird mitten durch die Basler Innenstadt fahren, Start und Ziel der Fahrten ist die Tramhaltestelle der Linie 14 am Messeplatz (Haltekante B). Von dort geht es in einer knapp einstündigen Fahrt durch die Stadt, während man Karaoke singen kann.

Lehrerin nach Schulhaus-Brand in Schiers GR im Spital

Nach einem Brand in einem Primarschulhaus in Schiers GR ist am Montagnachmittag eine Lehrerin ins Spital gebracht worden. Die Schulkinder wurden evakuiert. Gemäss ersten Erkenntnissen gerieten Spielsachen und Bücher in Brand.