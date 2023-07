«Total daneben»: Kinderbonus bei der AHV-Rente für Eltern fällt im Parlament durch

Für FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt muss die Finanzierungsgrundlage der AHV der Geburtenrate angepasst werden, nicht umgekehrt: «Der Staat soll keine Geburtenpolitik machen. Das hat für mich nichts mit einer liberalen Gesellschaft zu tun.» Die AHV soll Grundsicherung im Alter für alle da sein. «Ich finde es falsch, sie an Bedingungen wie die Anzahl Kinder zu knüpfen», so Silberschmidt.

In der «NZZ am Sonntag» schlägt der Ökonom Wolfram Kägi vom Basler Beratungsbüro BSS – gemeinsam mit anderen Berufskollegen – deshalb vor, die Höhe der AHV-Rente an die Zahl der eigenen Kinder zu koppeln. «In der AHV wird die Rendite der Kinder sozialisiert, während die Kinderkosten zum grossen Teil privat zu tragen sind». Eine kinderabhängige Rente bringe somit nicht nur mehr Gerechtigkeit, sondern verbessere ebenso die finanzielle Nachhaltigkeit der AHV.

Die Geburtenrate in der Schweiz ist auf einen historischen Tiefstwert gesunken: Gemäss den jüngsten Zahlen des Bundesamts für Statistik (BFS) kamen letztes Jahr pro Frau nur noch 1.39 Kinder zur Welt. Dies hat Konsequenzen auf die Altersvorsorge . Der demografische Wandel macht die nachhaltige Finanzierung insbesondere der AHV in Zukunft noch anspruchsvoller.

