Titelekstase in St.Gallen: Die Spieler liessen sich in der Sonntagnacht ausgiebig feiern. Bild: keystone

Ausnahmezustand in St.Gallen: 40'000 feiern den Cupsieg – Polizei zieht positive Bilanz

Nach dem ersten Cupsieg seit 57 Jahren feiert gefühlt die ganze Ostschweiz den FC St.Gallen. Obwohl zeitweise 40'000 Menschen auf den Strassen in der Stadt waren, blieben die Festlichkeiten grossmehrheitlich friedlich.

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Die Zahl ist beeindruckend und zeigt, wie sehr sich diese Region nach einem Titelgewinn gesehnt hatte: Laut der St.Galler Stadtpolizei feierten bei der Ankunft der Mannschaft am Marktplatz in der Innenstadt am Sonntagabend um 22 Uhr 40'000 Menschen ihre Cuphelden.

Zum Vergleich: Als der FC Zürich 2022 nach 13 Jahren wieder Schweizer Meister wurde, nahmen etwa 15'000 Menschen an der spontanen Feier in der Stadt teil, als Basel im vergangenen Jahr das Double feiern konnte, zogen ca. 25'000 Menschen durch die Strassen der Stadt. St.Gallen ist mit gut 85'000 Einwohnerinnen und Einwohnern deutlich kleiner als Zürich und Basel.

Bereits am Nachmittag nach dem Schusspfiff des Cupfinals gegen den FC Stade Lausanne-Ouchy herrschte grenzenloser Jubel in der St.Galler Innenstadt. Tausende St.Gallerinnen und St.Galler lagen sich nach dem 3:0 gegen die Westschweizer in den Armen. St.Gallen feiert den zweiten Cupsieg nach 1969 mit einer Freinacht.

So feierte St.Gallen den Cupsieg: video video Zehntausende FCSG-Fans feiern ihre Cuphelden – dann kommt Hüppis nächste Ansage

Am Abend strömten immer mehr Menschen in die Innenstadt. Mehrere Strassen wurden für den Verkehr gesperrt. Auf dem Marktplatz war aufgrund des Gedränges kein Durchkommen mehr. Der Geruch von Bier vermischte sich mit Rauch von Feuerwerkskörpern. Die Mannschaft wurde mit einem Fahnenmeer über den Menschenmassen auf einer speziell errichteten Bühne begrüsst.

Schliesslich mussten aus Sicherheitsgründen die Zugänge zum Platz auch für Fussgänger gesperrt werden, wie die Stadtpolizei auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA erklärte. Auch die Gartenbeizen der Innenstadt waren am milden Frühsommerabend bis auf den letzten Platz besetzt.

St.Galler Fans mit einem selbstgebastelten Pokal. Bild: keystone

Einzelne Zwischenfälle, aber positive Bilanz

Die Cupfeier verlief gemäss Stadtpolizei insgesamt friedlich, vereinzelt habe sie wegen kleinerer Auseinandersetzungen intervenieren und die Rettung bei medizinischen Zwischenfällen unterstützen müssen. Zudem habe sie eingegriffen, wenn Personen auf Dächer von Marktständen und die Calatravahalle geklettert seien, schrieb die Polizei in einer Mitteilung nach Mitternacht. Beim Fanmarsch vom Bahnhof zum Marktplatz/Bohl sowie vor der Bühne seien mehrfach Feuerwerkskörper, beziehungsweise Pyros gezündet worden. Diesbezüglich würden weitere Abklärungen laufen.

Die Polizei will das Abbrennen von Pyros während der Cupfeier untersuchen. Bild: screenshot srf

Am Hauptbahnhof sei es zudem zu einem Zwischenfall gekommen, bei dem ein Mann mit Krücken nahe an der Perronkante lief und ohne Dritteinwirkung zwischen den Perro und einen heranfahrenden Zug gestürzt sei. Der Lokführer habe die Situation frühzeitig bemerkt und den Zug gestoppt. Der Mann sei unverletzt geblieben, ein 33-Jähriger, der ihm zur Hilfe eilen wollte, habe sich leicht am Fuss verletzt.

Nebst dem Vorfall am Hauptbahnhof habe die Rettung St.Gallen rund 40 Personen betreut. Die Einsätze seien am Nachmittag vor allem im Zusammenhang mit der Hitze erfolgt. Am Abend hätten die Retter insbesondere übermässiger Alkoholkonsum oder kleinere Verletzungen beschäftigt. Zwei Personen mussten ins Spital gebracht werden. Zudem habe die Feuerwehr St.Gallen im Bereich Unterer Graben eine in Brand geratene Feuerwerksbatterie löschen müssen. Dabei sei kein Sachschaden entstanden. Insgesamt ziehe die Polizei eine positive Bilanz.

Die St.Galler Innenstadt war bereits am Nachmittag komplett voll – so wie einige Fans, die deshalb auf die Hilfe von Blaulichtdiensten angewiesen waren. Bild: screenshot srf

Zehn Extrazüge nach Bern

In St.Gallen herrschte seit Tagen eine enorme Cup-Euphorie. Das zeigte sich auch beim grossen Andrang auf die Tickets. Für Ostschweizer Fussballfans ohne Saisonkarte geriet ein Ticketkauf zu einem schier unmöglichen Unterfangen. 2000 Tickets, die in den freien Verkauf kamen, waren innerhalb von zehn Minuten vergriffen.

Für die Anhänger des ältesten Schweizer Fussballclubs stellten die SBB insgesamt zehn Extrazüge nach Bern und zurück bereit. Tausende Fans zogen am Morgen an einem bewilligten Fanmarsch von der Berner Innenstadt bis ins Wankdrofstadion.

Der erste Cupsieg seit 57 Jahren

Der FC St.Gallen zählt mit seinen treuen und leidenschaftlichen Fans zu den grossen Clubs des Landes, besitzt jedoch eine kleine Pokalsammlung. Nur zweimal – im Abstand von fast hundert Jahren (1904 und 2000) – gewann der Club die Schweizer Meisterschaft.

Den Cup sicherten sich die Ostschweizer mit dem Sieg am Sonntag zum zweiten Mal. Letztmals gewannen sie den Cupfinal 1969 gegen Bellinzona mit 2:0. Daraufhin scheiterten die St.Galler bei vier Finalteilnahmen jeweils gegen Young Boys, Lausanne-Sport, Luzern und Lugano. Am Sonntag hatte die Durststrecke ein Ende.

(sda/con)