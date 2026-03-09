freundlich12°
Zürich: Schickt die FDP jetzt Baumer ins Stapi-Rennen?

Perparim Avdili, Gemeinderat FDP Stadt Zuerich, spricht mit Medien, nach dem dem Alba-Festival vom kommenden Wochenende in Zuerich die Bewilligung wieder entzogen wurde, am Freitag, 3. September 2021, ...
Avdili schaffte es als Überzähliger nicht in den Stadtrat.Bild: KEYSTONE

Niederlage für Avdili bei Stapi-Wahlen in Zürich: Schickt die FDP jetzt Baumer ins Rennen?

09.03.2026, 13:2309.03.2026, 13:23

Nach der Niederlage von Perparïm Avdili könnte die Stadtzürcher FDP Stadtrat Michael Baumer ins Rennen ums Stadtpräsidium schicken. Die Option hält sich die Partei offen. Raphael Golta (SP) hat zwar mit grossem Vorsprung gewonnen, verpasste aber das absolute Mehr.

Der Parteiausschuss der FDP tage am Freitag zu dem Thema, sagte Wahlkampfleiter Patrik Brunner auf Anfrage von Keystone-SDA. Ob Baumer antreten wird, ist also noch offen.

Im zweiten Wahlgang könnten alle gewählten Stadträte Golta herausfordern. Avdili schaffte es als Überzähliger nicht in den Stadtrat. Neben Baumer könnte eine Kandidatur allenfalls noch Andreas Hauri (GLP) interessieren. Zwar wurde Hauri im Vorfeld der Wahlen als Kandidat gehandelt. Die GLP stellte aber Serap Kahriman auf, die mit 10'602 Stimmen nur auf dem vierten Platz landete.

Der zweite Wahlgang ist auf den 10. Mai angesetzt. (sda)

Video: ch media
