«Ohne Ehemann wäre bei mir Altersarmut vorprogrammiert»

Auf die Strasse zieht es Kerstin am 21. September wieder, bei der grossen Lohndemo in Bern.

In Gedanken sei sie aber bei all den «Knallerfrauen».

Lärm gegen Lohndiskriminierung und Sexismus wird sie am diesjährigen Frauenstreik keinen machen. Ausnahmsweise: «Ich bin im Urlaub. Nach sechs Jahren habe ich mir auch mal wieder Ferien am Meer verdient», sagt Kerstin.

Zahlreiche Detailhändler beklagen sich trotz digitaler Neuerungen wie der Self-Checkout-Kasse über Personalmangel. Gründe für den Arbeitskräftemangel sind fehlende Brancheneintritte sowie ein Mangel an Nachwuchskräften. «Der feminisierte Detailhandel muss attraktiver werden», sagt Kerstin. «Damit eine Anstellung im Detailhandel mit der Familie vereinbart werden kann, wären verkürzte Arbeitszeiten ein guter Anfang.»

All diese Sprüche liess sich Kerstin früher gefallen. Damals habe sie noch keinen Mut gehabt, sich zu wehren. «Ich bin froh, dass Frauen heute mehr zurückgeben als früher. Trotz allem, was im Detailhandel noch immer schiefläuft, ist das eine positive Entwicklung.»

Kerstin liebt den Kundenkontakt, doch sie bemängelt die geringe Wertschätzung der Kundschaft gegenüber den Kassiererinnen und Kassierern. So sagt sie: «Man muss sich ab und zu einen dummen Spruch anhören.»

«Die Arbeitszeiten im Verkauf sind verglichen mit männerdominierten Branchen wie Bau und Industrie sehr viel deregulierter», sagt Cynthia Hanimann von der Unia. Zimmerstunden, Abend- und Wochenendeinsätze, kurzfristige Änderungen der Dienstpläne: Von den Beschäftigten werde ein Maximum an Flexibilität verlangt.

Seit einigen Jahren arbeitet sie im Non-Food, also nicht mehr im klassischen Lebensmittelbereich. «Seither bin ich weniger gestresst», sagt Kerstin. Im Gegensatz zu ihren Kolleginnen und Kollegen könne sie sich bei der Arbeit mehr Zeit lassen und habe flexiblere Arbeitszeiten.

Seit drei Jahren füttert Kerstin nun gemeinsam mit ihrem neuen Arbeitgeber die Pensionskasse. «Somit kann ich mir im Alter wenigstens noch selbst Wolle kaufen, um meiner Lieblingsbeschäftigung, dem Stricken, nachzugehen», so Kerstin.

«Eine Festanstellung im Detailhandel wird immer schwieriger – insbesondere für Teilzeitarbeitende», teilt uns Cynthia Hanimann von der Gewerkschaft Unia mit. Die Arbeit im Stundenlohn habe in allen Tieflohnbranchen in den letzten Jahren massiv zugenommen. Anstellungen im Stundenlohn seien für Arbeitgebende attraktiv, da sie die Arbeitszeiten bestimmen können.

Über ihre finanzielle Zukunft machte sich Kerstin aber zu wenig Gedanken. Aufgrund der Anstellung im Stundenlohn und ihres geringen Jahreseinkommens hat sie heute kaum Geld in der Pensionskasse. Denn eingezahlt wurde nicht: Erwerbstätige wie Kerstin, die weniger als 21'150 Franken verdienen, sind nicht obligatorisch in der zweiten Säule versichert.

Sie sprang da ein, wo man sie brauchte, übernahm die unbeliebten Schichten: spätabends sowie am Wochenende. Das kam ihr gerade recht, dann konnte ihr Ehemann zu den Kindern schauen.

Nach einer siebenjährigen Familienpause kehrte Kerstin zurück in die Arbeitswelt. Um Familie und Beruf einfacher zu vereinbaren, arbeitete sie im Stundenlohn – und das über Jahre. «Kinder sind häufig krank, bei einer Festanstellung wäre ich nicht so flexibel gewesen», sagt Kerstin.

Als gelernte Detailhandelsfrau ist die 54-Jährige in einem klassischen Frauenberuf tätig, der niedrig bezahlt ist. Von den rund 300'000 Stellen im Detailhandel in der Schweiz sind mehr als 80 Prozent von Frauen besetzt.

Seit Jahren ist Kerstin M. im Detailhandel tägig, wo grossmehrheitlich Frauen für einen tiefen Lohn arbeiten. Ihre Geschichte zeigt, warum Frauen viel schneller in der Altersarmut landen können.

