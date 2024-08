So sah der junge Delon aus, hier auf einem Bild von 1995 seiner niederländischen Freundin Rosalie van Breemen. Bild: ullstein bild

Schweizer Filmarchiv-Direktor würdigt Alain Delon als «Mythos»

Mehr «Schweiz»

Der Direktor des Schweizer Filmarchivs, Frédéric Maire, hat Alain Delon als «einen der grössten europäischen Schauspieler» gewürdigt. Mit dem Tod des Schauspielers und Produzenten verschwinde ein Mythos, sagte Maire der Nachrichtenagentur Keystone-SDA am Sonntag.

«Er bleibt einer der grössten französischen, ja sogar europäischen Schauspieler», sagte der Leiter der Cinémathèque suisse. «Wenn ich an ihn denke, kommt mir Greta Garbo in den Sinn.» Die US-Schauspielerin schwedischer Herkunft habe sich freiwillig von der Bühne zurückgezogen und so ihren «unglaublichen Magnetismus» bewahrt - jenen Magnetismus, den auch Delon gehabt habe.

Alain Delon spielte auch in einem Schweizer Film mit. Bild: keystone

Der gebürtige Franzose Delon, der seit 2000 auch Schweizer Staatsbürger war, hatte auch einen Wohnsitz in Genf und genoss die Diskretion in der Stadt. Er trat mehrfach am Westschweizer Fernsehen RTS in der Sendung «Spécial cinéma» auf. Er war Stammgast und liebte es, sich dort zu äussern.

Delon spielte nur in einem einzigen Schweizer Film mit, und zwar in «Nouvelle Vague» (1990) des französisch-schweizerischen Regisseurs Jean-Luc Godard. Das Fantasydrama wurde an den Ufern des Genfersees gedreht. (sda)