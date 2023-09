Nach SRF-Doku: Zurich Film Festival beendet Kooperation mit Läderach

Der ehemalige Unternehmenschef Jürg Läderach wies in einer eidestattlichen Erklärung Vorwürfe zurück, er sei persönlich an Misshandlungen beteiligt gewesen. Diskriminierung, Gewalt und Missbrauch seien nicht mit seinem christlichen Glauben vereinbar. Ein Untersuchungsbericht im Auftrag der Schule bestätigte indessen das Fehlverhalten von «ehemaligen Lehrpersonen und Gemeindemitgliedern».

Jürg Läderach, bis 2018 Patron des Chocolatiers, hatte die evangelikale Schule «Domino Servite» (Dient dem Herrn) in Kaltbrunn SG 1995 mitbegründet. Ehemalige Schülerinnen und Schüler berichteten in dem SRF-Sendung «Dok» von Schlägen mit Gürteln sowie von einem Klima der Angst in der strenggläubigen Einrichtung.

«Obwohl keine Vorwürfe an die aktuelle Firmenleitung von Läderach im Raum stehen, wird das Leid der mutmasslichen Opfer doch mit dem Familien- und Firmennamen in Verbindung gebracht. Wir möchten mit diesem Entscheid gemeinsam dafür sorgen, dass am Festival allein die Freude am Kino im Zentrum steht.»

Der SRF-Dokumentarfilm vom Donnerstag über körperliche und psychische Misshandlungen von Kindern an einer vom ehemaligen Firmenchef Jürg Läderach mitgegründeten evangelikalen Privatschule habe «alle aufgewühlt», heisst es in der Mitteilung des Zurich Film Festival (ZFF).

Wie die Organisatoren am Samstagabend mitteilten, ist das eine Reaktion auf die von Schweizer Fernsehen SRF ausgestrahlte Dokumentation über den Missbrauch von Kindern an einer Privatschule.

