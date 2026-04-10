bedeckt11°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesundheit

Erst nach vier Tagen warnt Bund vor Salmonellen in Käse

Französischer Camembert in Stücken, Frankreich French Camembert in pieces, France Copyright: imageBROKER/JürgenxPfeiffer ibxjpf16488111.jpg Bitte beachten Sie die gesetzlichen Bestimmungen des deutsch ...
In einem Kräuterbrie fand die Käserei Landbrügg Salmonellen (Symbolbild).Bild: www.imago-images.de

Salmonellen schneller als Bund: Käsewarnung erst nach vier Tagen

10.04.2026, 11:3610.04.2026, 11:36

Eine Luzerner Käserei fand kurz vor Ostern Salmonellen in einem Weichkäse, wie der «Tages-Anzeiger» berichtete. Am Karfreitag rief die Käserei Landbrügg ihr gesamtes Käsesortiment zurück. Migros und Coop verbreiteten die Warnung am selben Tag, der Bund erst am Dienstag – vier Tage später.

Nach einer Infektion mit Salmonellen kommt es meist innerhalb von 6 bis 72 Stunden zu heftigem Durchfall. Für geschwächte und ältere Menschen sowie für Kleinkinder kann dies schnell gefährlich werden.

Verantwortlich für Rückrufe seien Hersteller, Importeure und Verkäufer. Sie melden sich beim zuständigen kantonalen Amt, welches wiederum den Bund informiert. Gemäss Susanne Losio, stellvertretende Luzerner Kantonschemikerin, erfolgte die Meldung des Rückrufs an den Bund bereits am Karfreitag, wie sie im «Tages-Anzeiger» erklärt.

Beim Bund entstünden keine Verzögerungen, sagt Mediensprecherin Yasmin Matthys des Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) dem «Tages-Anzeiger». Bei akuten Gesundheitsrisiken veröffentliche das BLV umgehend eine Warnung.

Verzögerung kein Einzelfall

Laut dem «Tages-Anzeiger» sei es nicht das erste Mal, dass sich das BLV mit Rückrufen Zeit lasse. Auch im internationalen Vergleich scheint der Bund eher langsam zu reagieren, wie das Beispiel der Babymilch mit Spuren des Giftstoffs Cereulid zeigt. Dabei griff der Bund erst Wochen nach anderen Länder ein.

Anwälte: «Abnormale» Menge Toxin in Nestlé-Babymilch nach Todesfall

Braucht ein effizienteres System

Konsumentenschützerin Sara Stalder kenne das Problem und kritisiere es schon lange. Im «Tages-Anzeiger» fordert sie ein effizienteres System. Sie hofft auf das Abkommen zur Lebensmittelsicherheit mit der EU, welches Teil der Bilateralen III ist. Laut dem «Tages-Anzeiger» sehe auch das BLV sehr positive Auswirkungen auf die Verzögerungen, sollte das Abkommen zustande kommen. (nil)

Das könnte dich auch noch interessieren:

Käserei Landbrügg in Schüpfheim bleibt vorderhand geschlossen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Pressefotos 2026 (Nord- und Zentralamerika)
1 / 9
Die besten Pressefotos 2026 (Nord- und Zentralamerika)

«Columbia University Pro-Palestine Protests» von Alex Kent, New York Times
Die Barnard-College-Absolventin Jesse Pearce wird vor der Abschlussfeier der Columbia University festgenommen. Gemeinsam mit derzeitigen Studierenden protestierten Absolventen gegen die anhaltenden finanziellen Verbindungen der Hochschule zu Israel.
quelle: alex kent/world press photo
Auf Facebook teilenAuf X teilen
In Kalifornien ist ein Lagerhaus für Papier abgebrannt – so sah das Inferno aus
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Polizei entdeckt 4 verletzte Personen in Au SG – Hintergrund unklar
In Au SG sind am frühen Nachmittag vier Personen verletzt aufgefunden worden. Die Kantonspolizei St.Gallen stand mit einem Grossaufgebot im Einsatz, die Hintergründe des Vorfalls sind noch unklar. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr.
Über die Notrufnummer sei kurz nach 14 Uhr ein verletzter 73-jähriger Mann in einem Wohnquartier gemeldet worden, teilte die Kantonspolizei St.Gallen am Donnerstagabend mit. Vor Ort traf die ausgerückte Polizeipatrouille auf drei weitere verletzte Personen. Dabei handelt es sich um drei Frauen im Alter von 57, 65 und 87 Jahren.
Zur Story