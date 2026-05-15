bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Food

McDonald's zieht wegen Zürcher Filiale vor Verwaltungsgericht

McDonald's gibt Kampf um Zürcher Filiale nicht auf – Beschwerde beim Verwaltungsgericht

15.05.2026, 09:2515.05.2026, 09:25

Die Fast-Food-Kette McDonald's will im Kampf um ihre geplante Filiale am Zürcher Limmatquai nicht aufgeben. Sie zieht vor Verwaltungsgericht.

View on the Limmat River, the Limmat quai with the big Munster, left, and City Hall, right, in Zurich, pictured on July 16, 2013. (KEYSTONE/Gaetan Bally) Blick auf die Limmat, das Limmatquai mit dem ...
McDonald's will eine Filiale am Limmatquai.Bild: KEYSTONE

«Wir wollen im Dörfli wieder für unsere Gäste da sein», wird Florian Goepfert, Leiter Immobilien von McDonald’s Schweiz, in einer Mitteilung vom Freitag zitiert. Deshalb habe McDonald's Beschwerde beim Verwaltungsgericht eingereicht.

Die Beschwerde richtet sich gegen ein kürzlich gefälltes Urteil des Baurekursgerichts, das die von der Stadt genehmigte Baubewilligung für die Filiale am Limmatquai 48 aufhob. Das Baurekursgericht hatte vor allem die Gestaltung von zwei Kaminen kritisiert und gab damit den Anwohnenden Recht, die sich gegen die Filiale wehrten.

Filiale «gezielt auf den Standort abgestimmt»

McDonald’s betonte, dass genau diese Kaminlösung mit der Denkmalpflege und der Stadt vereinbart worden sei. «Das Projekt am Limmatquai haben wir gezielt auf den Standort abgestimmt und von den zuständigen Behörden bewilligen lassen.»

Der eine Kamin ist für die gefilterte Abluft aus dem Restaurant vorgesehen, der zweite wird wegen der energetischen Sanierung notwendig. McDonald’s will ein Abwärmerückgewinnungssystem mit Wärmepumpe einrichten. Wenn ein solcher Kamin nicht erlaubt werde, sei die Abkehr von fossilen Energien im Niederdorf praktisch verunmöglicht, kritisierte McDonald’s.

Es ist nicht das erste Mal, dass Anwohnerinnen und Anwohner gegen den Bau einer McDonald's-Filiale auf die Barrikaden gehen. So wurde etwa eine Filiale im Gebäude des Schauspielhauses verhindert. Statt des Fast-Food-Restaurants eröffnete schliesslich eine Spar-Express-Filiale. (hkl/sda)

Mehr zum Hintergrund:

Gericht stoppt neuen McDonald’s am Zürcher Limmatquai
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Für Veronica Fusaro bleibt es im 2. ESC-Halbfinale spannend
Gelingt Veronica Fusaro der reibungslose Auftritt und der Einzug in den Final des Eurovision Song Contests (ESC)? Am Donnerstag um 21 Uhr beginnt der zweite Halbfinal in der Wiener Stadthalle.
Zur Story