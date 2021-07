Geniess' die Sonne noch: Meteorologen warnen vor heftigen Gewittern am Wochenende

Die kommenden Tage werden endlich schön und warm. Allerdings währen die sommerlichen Gefühle nicht lange – am Wochenende wird die Schweiz erneut von Gewittern heimgesucht.

Momentan noch können wir die Sonne geniessen, welche uns das Hoch Dana beschert. Bis am Freitag ist das Wetter in der Schweiz sonnig und sommerlich warm. Wolken lassen sich nur tagsüber über den Bergen blicken und das Schauer- und Gewitterrisiko bleibt klein. Durch das zumeist trockene Wetter wird sich auch die Hochwasserlage an den Seen und Flüssen weiter entspannen.

Ab Samstag ist es dann aber auch wieder vorbei mit dem schönen Wetter, so die Vorhersage von MeteoNews. Über den Ärmelkanal …