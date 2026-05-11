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Forschung

Studie: Wer online trainiert, fährt besser Velo

Studie: Velofahrer verhalten sich im Verkehr korrekter, wenn sie online trainieren

11.05.2026, 11:4111.05.2026, 13:41

Ein neues Online-Training für Velofahrerinnen und Velofahrer verbessert deren Verhalten im Verkehr messbar. Zu diesem Schluss kommt eine Feldstudie der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW).

Teilnehmende des Online-Trainings verhielten sich insbesondere in Kreiseln und beim Abstandhalten zu parkierten Autos korrekter, wie die Organisation Pro Velo Schweiz und die FHNW am Montag mitteilten. Die Studie verglich das Fahrverhalten von Personen mit Online-Training, mit einem Präsenzkurs und ohne Training.

Nur beim Vortritt gibt es kaum Unterschiede

Man sehe klare Unterschiede im Verhalten, liess sich FHNW-Forscherin Dorothea Schaffner zitieren. «Die Teilnehmenden wenden zentrale Regeln häufiger an.»

So fuhren Teilnehmende des Online-Trainings im Kreisel öfter korrekterweise in der Mitte, sie hielten mehr Abstand zu parkierenden Autos und sicherten sich häufiger mit einem Schulterblick ab.

Beim Schulterblick steigt der Anteil von 38 Prozent ohne Training auf 57 Prozent mit Online-Training. Im Kreisel fahren über 85 Prozent der trainierten Personen in der Mitte.

Keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen stellte die Studie hingegen beim Linksabbiegen oder in Vortrittssituationen fest.

Im Jahr 2025 absolvierten über 11'000 Personen das Online-Training. (sda)

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