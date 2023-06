Wie ist Leben auf der Erde entstanden? Neue Mess-Methode gibt Einblicke

Die Harnstoff-Radikale seien dabei sehr reaktionsfreudig. Sie könnten sich mit anderen Molekülen verbinden und Malonsäure bilden, schrieben die Institutionen. Aus dieser könnten dann die Bausteine der RNA und der DNA entstanden sein. In Zukunft möchten die Forschenden auch die nächsten Schritte untersuchen, die zur Bildung von Malonsäure führen.

Die Forschenden konnten ausserdem zeigen, dass dieser Transfer eines Wasserstoffatoms extrem schnell abläuft, er dauert bloss etwa 150 Femtosekunden. «Das ist so schnell, dass diese Reaktion alle anderen Reaktionen, die theoretisch auch noch ablaufen könnten, ausbootet», sagte Hans Jakob Wörner von der ETH Zürich in der Mitteilung.

Wie das Leben auf der Erde entstanden ist, unterliegt zahlreichen Spekulationen. Eine davon besagt, dass Harnstoff eine entscheidende Rolle gespielt hat. Die Forschenden haben nun einen ersten Schritt der spekulierten Reaktion mit Harnstoff untersucht. Die Resultate wurden am Mittwoch im Fachblatt «Nature» veröffentlicht.

Damit kann untersucht werden, wie sich Moleküle innerhalb weniger Femtosekunden, also Billiardstel Sekunden, verändern. Zum Vergleich: Eine Femtosekunde verhält sich zu einer Sekunde wie eine Sekunde zu 31'710 Jahren.

Das Forschungsteam hat eine Methode der Infrarotspektroskopie entwickelt, die es erlaubt, chemische Reaktionen in Flüssigkeiten mit extrem hoher zeitlicher Auflösung zu beobachten, wie die Universität Genf (Unige) und die Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETH Zürich) am Mittwoch mitteilten.

Mit einer neuen Mess-Methode wollen Schweizer Forschende dem Ursprung des Lebens auf die Spur kommen. Sie haben damit eine chemische Reaktion untersucht, die möglicherweise am Ursprung des irdischen Lebens vor rund 3.8 Millionen Jahren beteiligt war.

Alexandre Fasel (61) machte in den letzten Wochen gegenüber Vertrauten keinen Hehl daraus: Er bewerbe sich nicht auf die Stelle als Staatssekretär im Aussendepartement, also für die Nachfolge von Livia Leu, die nach nur zwei Jahren als Botschafterin nach Berlin wechselt. Fasel werde sich nicht vor dem EDA-Generalsekretär Markus Seiler, dem Chef der Findungskommission, «in den Staub werfen», gaben Insider an (CH Media berichtete). Unter anderem war er nicht bereit, ein Assessment zu absolvieren.