bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Frankreich

Drei Kriminaltouristen aus Frankreich stehen in Bülach vor Gericht

Drei Kriminaltouristen aus Frankreich stehen in Bülach vor Gericht

16.02.2026, 13:1616.02.2026, 13:16

Am Dienstag stehen drei Kriminaltouristen aus Frankreich in Bülach vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen Einbrüche in Autogaragen und in ein Waffengeschäft vor.

Im vergangenen Jahr gab es in der Region Zürich vermehrt Polizeimeldungen über Einbrüche in Garagenbetriebe. Dabei wurden jeweils Luxusautos gestohlen. Auch Waffengeschäfte waren mehrfach Ziel von Diebesbanden.

In Bülach stehen nun am Dienstagnachmittag drei in Frankreich wohnhafte Männer vor Gericht, die an solchen Delikten beteiligt gewesen sein sollen. Einem 23-Jährigen und einem 21-Jährigen wirft die Staatsanwaltschaft vor, im September vergangenen Jahres in einen Garagenbetrieb in Wallisellen eingebrochen zu sein.

Auf teure BMW abgesehen

Sie sollen es auf zwei teure BMW abgesehen haben, die der Autohändler im Internet zum Verkauf ausgeschrieben hatte. Den Auftrag für den Diebstahl sollen sie von unbekannten Hintermännern erhalten haben.

Weil die Polizei rasch vor Ort war, kam es jedoch nicht so weit. Die beiden – extra aus Frankreich angereisten – Männer versuchten zu flüchten, kamen jedoch nicht weit. Die Staatsanwaltschaft fordert für beide eine Freiheitsstrafe von 14 Monaten auf Bewährung. Zudem sollen sie für sechs Jahre des Landes verwiesen werden.

Dem dritten Beschuldigten wird ebenfalls der Diebstahl eines Autos vorgeworfen. Der Diebstahl des Renault Clio sowie eines Kontrollschilds war jedoch nur die Vorbereitung für den eigentlichen Coup: Zusammen mit zwei unbekannten Mittätern soll der 21-Jährige Ende Juli 2025 versucht haben, in ein Waffengeschäft in Höri einzubrechen.

10 Jahre Landesverweis

Der Versuch scheiterte jedoch. Als die drei Männer von einem Nachbarn entdeckt wurden, flüchteten sie. Gemäss Urteilsvorschlag soll der 21-Jährige eine Freiheitsstrafe von 24 Monaten auf Bewährung erhalten und für 10 Jahre des Landes verwiesen werden.

Die Verhandlungen gegen die drei finden im abgekürzten Verfahren statt. Das bedeutet, die Beschuldigten sind geständig und haben sich im Vorfeld der Verhandlung mit der Staatsanwaltschaft auf einen Urteilsvorschlag geeinigt. Bleibt es vor Gericht dabei, erhebt das Gericht den Vorschlag zum Urteil. (hkl/sda)

Polizeirapport
Diebe fahren mit gestohlenen Autos von Goldach SG nach Frankreich
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1500 trotzen dem Wetter an der Wey-Tagwache der Luzerner Fasnacht
In Luzern hat am Güdismontag mit der Wey-Tagwache der zweite Teil der Fasnacht gestartet. Rund 1500 Personen haben trotz teils starkem Regen an der Tagwache auf dem Kapellplatz teilgenommen.
Zur Story