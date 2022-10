Französische Polizei nimmt Vater von in der Schweiz entführten Zwillingen fest

Bild: keystone

Der Vater der am Freitag in La Chaux-de-Fonds NE entführten Zwillinge ist von der französischen Polizei festgenommen worden. Die beiden siebenjährigen Brüder befinden sich offenbar bereits wieder zuhause bei ihrer Mutter und ihren Grosseltern.

Gemäss einem Bericht des Nachrichtenportals Arcinfo.ch wurde der Vater im französischen Pau inhaftiert. Ein Sprecher der Neuenburger Polizei bestätigte am Dienstag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, dass der Vater festgenommen wurde.

Den Ort der Inhaftierung könne er jedoch nicht bestätigen. Ebenso wenig könne er sich zu einem möglichen Auslieferungsgesuch äussern, da die Ermittlungen noch im Gange seien.

Mutter hat Sorgerecht

Der Polizeisprecher bestätigte, dass es sich bei den entführten Zwillingen um jene handelt, deren Vater die Mutter beschuldigt hatte, sie in Spanien entführt zu haben. Sie waren im Juni in Boudry NE aufgefunden worden-

«Die Mutter der Zwillinge verfügt aufgrund von Gerichtsbeschlüssen in der Schweiz und in Spanien über das alleinige Sorgerecht für die Kinder. Anderslautende Behauptungen sind nicht zutreffend», sagte der Sprecher.

Die Mutter der Kinder hat wie der Vater die spanische Staatsbürgerschaft. Der Konflikt zwischen den Eltern dreht sich unter anderem um die Frage, ob die Kinder in Spanien oder in der Schweiz leben sollen.

Gefesselt und geknebelt

Die Entführung der Zwillinge ereignete sich am vergangenen Freitagmittag. Die Grossmutter, die auf die beiden Brüder aufpasste, wurde von zwei oder drei Personen in ihrem Haus überfallen. Sie wurde gefesselt und geknebelt. Die Täter verliessen anschliessend den Tatort und nahmen die Kinder mit.

Die 54-jährige Frau konnte sich befreien und etwa 20 Minuten später die Polizei alarmieren. Nach den Kindern wurde mit einer Grossfahndung gesucht.

Toyota mit spanischem Kennzeichen

Die Ermittlungen der Neuenburger Kriminalpolizei führten unter anderem zur Identifizierung eines in den Fall verwickelten Fahrzeugs, eines weissen Toyota mit spanischem Kennzeichen. Der in Westfrankreich geortete Wagen wurde am Samstag gegen 00.30 Uhr in den Landes von der Polizei abgefangen. An Bord befanden sich drei Personen, darunter der Vater der Kinder.

Die Neuenburger Polizei lobte die Reaktion der französischen Behörden. Der Fall zeige die Wirksamkeit der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit auf. Die beiden Brüder wurden zunächst von den französischen Behörden betreut. Laut Arcinfo befinden sich die Zwillinge, die offenbar bei guter Gesundheit sind, bereits wieder in La Chaux-de-Fonds bei ihrer Mutter und ihren Grosseltern. (aeg/sda)