«Genfersee» und «Igel»: Ab jetzt kannst du zwei neue Sondermünzen bei Swissmint kaufen

Seit Donnerstag kannst du bei Swissmint zwei neue Sondermünzen ergattern: die 20-Franken-Münze «Genfersee» und die 10-Franken-Münze «Tier des Jahres: der Igel».

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Münzen-Fans, aufgepasst: Seit Donnerstag können Interessierte bei Swissmint zwei neue Sondermünzen kaufen.

«Genfersee»-Sondermünze

Zum einen ist das die 20-Franken-Silbermünze «Genfersee». So sieht sie aus. 👇

So sieht die «Genfersee»-Sondermünze aus. Bild: Swissmint

Die Münze ist die dritte Ausgabe der vierteiligen Serie «Schweizer Seen». Bereits erschienen sind die Sondermünzen «Lago Maggiore» und «Luganersee». Abgeschlossen wird die Serie 2027 mit der Sondermünze «Vierwaldstättersee».

Die Sondermünze «Genfersee» erscheint in einer limitierten Auflage von 8000 Stück unzirkuliert (das heisst, sie kommen nicht in den allgemeinen Geldumlauf) sowie 3500 Stück in der Qualität «Polierte Platte» im Etui, schreibt Swissmint.

Alle Angaben der Münze:

Nennwert: 20 Franken

Legierung: Silber 999

Durchmesser: 33 Millimeter

Gewicht: 20 Gramm

Auflage:

Unzirkuliert: 8000 Stück

Polierte Platte: 3500 Stück

Unzirkuliert: 8000 Stück Polierte Platte: 3500 Stück Preis:

Unzirkuliert: 65 Franken

Polierte Platte: 110 Franken​

«Tier des Jahres: der Igel»

Die zweite Münze, die Swissmint neu online verkauft, ist die 10-Franken-Bimetallmünze «Tier des Jahres: der Igel». So sieht sie aus. 👇

So sieht die «Tier des Jahres: der Igel»-Sondermünze aus. Bild: Swissmint

Die Münze erscheint in einer limitierten Auflage von 7500 Stück unzirkuliert sowie 2500 Stück in der Qualität «Polierte Platte» im Etui, schreibt Swissmint.

Alle Angaben zur Münze:

Nennwert: 10 Franken

Legierung: Alu-Bronze und Kupfer-Nickel

Durchmesser: 33 Millimeter

Gewicht: 15 Gramm

Auflage

Unzirkuliert: 7500 Stück

Polierte Platte: 2500 Stück

Unzirkuliert: 7500 Stück Polierte Platte: 2500 Stück Preis

Unzirkuliert: 15 Franken

Polierte Platte: 55 Franken



Der Verkaufsstart der beiden Münzen hat am Donnerstag, 19. März, um 8 Uhr begonnen. Die «Genfersee»-Sondermünze kann hier gekauft werden, die «Igel»-Sondermünze hier. (ome)