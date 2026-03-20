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Genfersee und Igel: Swissmint verkauft zwei neue Sondermünzen

«Genfersee» und «Igel»: Ab jetzt kannst du zwei neue Sondermünzen bei Swissmint kaufen

Seit Donnerstag kannst du bei Swissmint zwei neue Sondermünzen ergattern: die 20-Franken-Münze «Genfersee» und die 10-Franken-Münze «Tier des Jahres: der Igel».
20.03.2026, 10:1920.03.2026, 10:19

Münzen-Fans, aufgepasst: Seit Donnerstag können Interessierte bei Swissmint zwei neue Sondermünzen kaufen.

«Genfersee»-Sondermünze

Zum einen ist das die 20-Franken-Silbermünze «Genfersee». So sieht sie aus. 👇

20-Franken-Silbermünze «Genfersee» 2026 | Schweizer Seen Serie | Swissmint
So sieht die «Genfersee»-Sondermünze aus. Bild: Swissmint

Die Münze ist die dritte Ausgabe der vierteiligen Serie «Schweizer Seen». Bereits erschienen sind die Sondermünzen «Lago Maggiore» und «Luganersee». Abgeschlossen wird die Serie 2027 mit der Sondermünze «Vierwaldstättersee».

Die Sondermünze «Genfersee» erscheint in einer limitierten Auflage von 8000 Stück unzirkuliert (das heisst, sie kommen nicht in den allgemeinen Geldumlauf) sowie 3500 Stück in der Qualität «Polierte Platte» im Etui, schreibt Swissmint.

Alle Angaben der Münze:

  • Nennwert: 20 Franken
  • Legierung: Silber 999
  • Durchmesser: 33 Millimeter
  • Gewicht: 20 Gramm
  • Auflage:
    Unzirkuliert: 8000 Stück
    Polierte Platte: 3500 Stück
  • Preis:
    Unzirkuliert: 65 Franken
    Polierte Platte: 110 Franken​

«Tier des Jahres: der Igel»

Die zweite Münze, die Swissmint neu online verkauft, ist die 10-Franken-Bimetallmünze «Tier des Jahres: der Igel». So sieht sie aus. 👇

10-Franken-Bimetallmünze «Tier des Jahres: der Igel» 2026 | Swissmint
So sieht die «Tier des Jahres: der Igel»-Sondermünze aus. Bild: Swissmint

Die Münze erscheint in einer limitierten Auflage von 7500 Stück unzirkuliert sowie 2500 Stück in der Qualität «Polierte Platte» im Etui, schreibt Swissmint.

Alle Angaben zur Münze:

  • Nennwert: 10 Franken
  • Legierung: Alu-Bronze und Kupfer-Nickel
  • Durchmesser: 33 Millimeter
  • Gewicht: 15 Gramm
  • Auflage
    Unzirkuliert: 7500 Stück
    Polierte Platte: 2500 Stück
  • Preis
    Unzirkuliert: 15 Franken
    Polierte Platte: 55 Franken

Der Verkaufsstart der beiden Münzen hat am Donnerstag, 19. März, um 8 Uhr begonnen. Die «Genfersee»-Sondermünze kann hier gekauft werden, die «Igel»-Sondermünze hier. (ome)

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