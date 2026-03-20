«Genfersee» und «Igel»: Ab jetzt kannst du zwei neue Sondermünzen bei Swissmint kaufen
Münzen-Fans, aufgepasst: Seit Donnerstag können Interessierte bei Swissmint zwei neue Sondermünzen kaufen.
«Genfersee»-Sondermünze
Zum einen ist das die 20-Franken-Silbermünze «Genfersee». So sieht sie aus. 👇
Die Münze ist die dritte Ausgabe der vierteiligen Serie «Schweizer Seen». Bereits erschienen sind die Sondermünzen «Lago Maggiore» und «Luganersee». Abgeschlossen wird die Serie 2027 mit der Sondermünze «Vierwaldstättersee».
Die Sondermünze «Genfersee» erscheint in einer limitierten Auflage von 8000 Stück unzirkuliert (das heisst, sie kommen nicht in den allgemeinen Geldumlauf) sowie 3500 Stück in der Qualität «Polierte Platte» im Etui, schreibt Swissmint.
Alle Angaben der Münze:
- Nennwert: 20 Franken
- Legierung: Silber 999
- Durchmesser: 33 Millimeter
- Gewicht: 20 Gramm
- Auflage:
Unzirkuliert: 8000 Stück
Polierte Platte: 3500 Stück
- Preis:
Unzirkuliert: 65 Franken
Polierte Platte: 110 Franken
«Tier des Jahres: der Igel»
Die zweite Münze, die Swissmint neu online verkauft, ist die 10-Franken-Bimetallmünze «Tier des Jahres: der Igel». So sieht sie aus. 👇
Die Münze erscheint in einer limitierten Auflage von 7500 Stück unzirkuliert sowie 2500 Stück in der Qualität «Polierte Platte» im Etui, schreibt Swissmint.
Alle Angaben zur Münze:
- Nennwert: 10 Franken
- Legierung: Alu-Bronze und Kupfer-Nickel
- Durchmesser: 33 Millimeter
- Gewicht: 15 Gramm
- Auflage
Unzirkuliert: 7500 Stück
Polierte Platte: 2500 Stück
- Preis
Unzirkuliert: 15 Franken
Polierte Platte: 55 Franken
Der Verkaufsstart der beiden Münzen hat am Donnerstag, 19. März, um 8 Uhr begonnen. Die «Genfersee»-Sondermünze kann hier gekauft werden, die «Igel»-Sondermünze hier. (ome)