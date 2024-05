Tariq Ramadan steht erneut wegen Vergewaltigungsvorwurf vor Gericht

In Genf ist am Montag das Berufungsverfahren gegen den Islamwissenschaftler Tariq Ramadan eröffnet worden. Dem 61-Jährigen wird vorgeworfen, im Oktober 2008 eine Frau in einem Genfer Hotelzimmer vergewaltigt und sexuell genötigt zu haben.

Tariq Ramadan beim Verlassen des Gerichts in Genf. Bild: keystone

In erster Instanz war Ramadan freigesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft und die Klägerin legten dagegen Berufung ein. Die Verhandlung wurde mit der Anhörung der 57-jährigen Frau eröffnet, die behauptet, von Ramadan vergewaltigt worden zu sein. «Ich habe Berufung eingelegt, weil das Urteil mir keinen Frieden gebracht hat und ich der Meinung bin, dass ich keine Gerechtigkeit erhalten habe», sagte sie.

«Seit Beginn des Verfahrens habe ich unvorstellbare Dinge erlebt», sagte die Klägerin. Sie betonte, dass sie jahrelang Drohungen ausgesetzt gewesen und von ihr unbekannten Personen verleumdet worden sei.

«Ich habe eine Vergewaltigung angezeigt und wundere mich, dass ich nicht als Opfer anerkannt wurde.»

Der Prozess ist bis Mittwoch angesetzt. (saw/sda)