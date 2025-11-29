freundlich
DE | FR
burger
Schweiz
Genf

Mehr als 2000 Menschen an Pro-Palästina-Demo in Genf

Mehr als 2000 Menschen an Pro-Palästina-Demo in Genf

29.11.2025, 18:5629.11.2025, 18:56
epa12557493 People wave Palestinian flags and hold placards as they participate in a rally in support of the Palestinian people during the &#039;International Day of Solidarity with the Palestinian Pe ...
Die Demonstranten riefen zum «Boykott Israels» und seines «Apartheidregimes» auf.Bild: keystone

In Genf haben am Samstagnachmittag laut Polizeiangaben 2000 bis 2500 Personen anlässlich des Internationalen Tages der Solidarität mit dem palästinensischen Volk demonstriert. Sie riefen zum «Boykott Israels» und seines «Apartheidregimes» auf.

«Wir werden nicht schweigen, solange die Apartheid und die Kolonisierung fortgesetzt werden», sagte ein Mitglied vom BDS-Kollektiv Genf (Boykott-Desinvestitionen-Sanktionen). Dieses hatte die Demonstration mit der Unterstützung von rund 30 Organisationen im Englischen Garten organisiert.

Am Mikrofon prangerten Teilnehmende die Angriffe Israels auf Gaza an, die Verhinderung der humanitären Hilfe und die ständigen Angriffe der israelischen Siedler im Westjordanland.

BDS Genf prangert auch den «falschen Friedensplan» an, der von Israel und den USA mit Billigung des Uno-Sicherheitsrats erstellt worden sei.

Nach der Überquerung der Mont-Blanc-Brücke zog der Demonstrationszug weiter zum Bahnhof und schliesslich zum Place des Nations. Laut BDS-Angaben waren es mehr als 4000 Personen.

In Zürich nahmen am Samstag rund 150 Personen an einer Pro-Palästina-Demonstration teil, wie eine Journalistin von Keystone-SDA berichtete. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Sogar ein «Velo-Animator» wird gesucht: Städte stocken Personal auf
Innerhalb von acht Jahren nahmen die Vollzeitstellen in kantonalen und kommunalen Verwaltungen schweizweit um 9 Prozent zu, allerdings sind die Unterschiede gross. Einige aktuelle Beispiele.
Der Bund baut trotz Sparvorgaben seine Verwaltung weiter aus. 2026 entstehen 378 neue Vollzeitstellen, der Bestand steigt auf knapp 39'000, wie die «Schweiz am Wochenende» in ihrer Titelgeschichte berichtet. Prozentual noch stärker legen die Personalbestände in Kantonen und Städten zu, wie nachfolgende Beispiele zeigen – mit Ausnahmen:
Zur Story