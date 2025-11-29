Mehr als 2000 Menschen an Pro-Palästina-Demo in Genf

Mehr «Schweiz»

Die Demonstranten riefen zum «Boykott Israels» und seines «Apartheidregimes» auf. Bild: keystone

In Genf haben am Samstagnachmittag laut Polizeiangaben 2000 bis 2500 Personen anlässlich des Internationalen Tages der Solidarität mit dem palästinensischen Volk demonstriert. Sie riefen zum «Boykott Israels» und seines «Apartheidregimes» auf.

«Wir werden nicht schweigen, solange die Apartheid und die Kolonisierung fortgesetzt werden», sagte ein Mitglied vom BDS-Kollektiv Genf (Boykott-Desinvestitionen-Sanktionen). Dieses hatte die Demonstration mit der Unterstützung von rund 30 Organisationen im Englischen Garten organisiert.

Am Mikrofon prangerten Teilnehmende die Angriffe Israels auf Gaza an, die Verhinderung der humanitären Hilfe und die ständigen Angriffe der israelischen Siedler im Westjordanland.

BDS Genf prangert auch den «falschen Friedensplan» an, der von Israel und den USA mit Billigung des Uno-Sicherheitsrats erstellt worden sei.

Nach der Überquerung der Mont-Blanc-Brücke zog der Demonstrationszug weiter zum Bahnhof und schliesslich zum Place des Nations. Laut BDS-Angaben waren es mehr als 4000 Personen.

In Zürich nahmen am Samstag rund 150 Personen an einer Pro-Palästina-Demonstration teil, wie eine Journalistin von Keystone-SDA berichtete. (sda)