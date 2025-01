Markus Ritter: «Werde von verschiedenen Seiten zu einer Kandidatur gedrängt»

Insbesondere beim Stromgesetz wird ihr nachgesagt, Kompromisse zwischen links und rechts gefunden zu haben. Wismer-Felder ist nicht nur Co-Präsidentin des Energiewirtschaftsverbands AEE Suisse, sie nimmt als Landwirtin auch an den Sitzungen des Bauernverbands teil. Mit 54 ist die Mutter von fünf erwachsenen Töchtern im besten Alter, in die Fussstapfen von Viola Amherd zu treten. (aargauerzeitung.ch)

Er sei acht Jahre lang Generalsekretär der CVP gewesen und damit gut in der Partei verankert. In dieser Funktion habe er den Wahlkampf von 2007 geführt, «als die CVP ein Zwischenhoch hatte und zulegte». Nach 16 Jahren mit dem Radius der Stadt Bern reize es ihn, wieder auf nationaler Ebene tätig zu sein: «Politisch ist das sehr interessant – man führt Wahlkämpfe und kümmert sich um politische Inhalte.»

Auch Nationalrat Reto Nause steht unter Druck, für den Bundesrat zu kandidieren. Doch er will in erster Linie Mitte-Präsident werden.

Das tut Markus Ritter. «Wir sind in Diskussion», sagt er. Den lakonischen Satz versteht er umfassend: Er ist in Diskussion mit Mitte-Fraktionschef Bregy, mit der Findungskommission, mit der Mitte des Kantons St.Gallen und mit dem Schweizer Bauernverband.

Zürcherin musste in Frauenhaus im Tessin untergebracht werden

Bei häuslicher Gewalt sind Frauenhäuser ein wichtiges Refugium. Doch die Kapazitäten sind ungenügend. Das sorgt nun für böses Blut zwischen den Kantonen – auch wegen des Geldes.

Das Platzangebot für gewaltbetroffene Frauen und Kinder in der Schweiz ist knapp – und die Finanzierung zwischen den Kantonen teilweise ungenügend geregelt. Vergangene Woche hat die Zürcher Justizdirektorin Jacqueline Fehr (SP) in der NZZ ihrem Ärger über Nachbarkantone Luft gemacht, die sich in ihren Augen unsolidarisch verhalten. Der Kanton Zürich hat in den letzten Jahren das Platzangebot in Frauenhäusern ausgebaut. Doch rund 40 Prozent der Plätze in Zürcher Schutzunterkünften werden von Frauen und Kindern aus anderen Kantonen belegt.