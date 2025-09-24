trüb und nass12°
Gesellschaft & Politik

Nationalrat will lebenslange Witwenrente abschaffen

Die Vereinigte Bundesversammlung tagt zur Wahl von Mitgliedernn des Bundesgerichts, an der Herbstsession der Eidgenoessischen Raete, am Mittwoch, 24. September 2025 im Nationalrat in Bern. (KEYSTONE/A ...
Blick in den Nationalratssaal in Bern.Bild: keystone

24.09.2025, 12:30

Der Nationalrat ist grundsätzlich einverstanden mit der Abschaffung der lebenslangen Witwenrenten – auch bei schon laufenden Renten. Er hat es am Mittwoch abgelehnt, die entsprechende Vorlage zur Überarbeitung an den Bundesrat zurückzuweisen.

Mit 100 zu 94 Stimmen respektive mit 128 zu 68 Stimmen verwarf die grosse Kammer zwei Rückweisungsanträge aus den Reihen der Ratslinken und der Mitte-Partei. Deren Urheberinnen und Urheber störten sich namentlich daran, dass die Reform auch laufende Renten betrifft. Ausgenommen von der Reform sind Witwen, die bei deren Inkrafttreten über 55 sind. Bei jüngeren Personen bleibt der Anspruch noch für zwei Jahre bestehen.

Witwe
Auch laufende Renten sollen abgeschafft werden.Bild: Shutterstock

Die Detailberatung der Vorlage war zunächst noch im Gange. Der Bundesrat will damit die Ungleichbehandlung von Frauen und Männern bei den Hinterlassenenrenten zu beseitigen. Daneben geht es auch um die Abschaffung des Ehepaaar-Plafonds bei den AHV-Renten. Denn die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit (SGK-N) baute die Vorlage bei deren Vorberatung zu einem indirekten Gegenvorschlag zur Initiative «Ja zu fairen AHV-Renten auch für Ehepaare» der Mitte-Partei aus.

Vorgesehen ist, den Ehepaar-Plafond von 150 Prozent der AHV-Maximalrente für künftige Rentnerinnen und Rentner abzuschaffen – nicht aber bei den laufenden Renten. (sda)

Die beliebtesten Kommentare
avatar
Remo Nyffeler
24.09.2025 12:35registriert Oktober 2020
Warum sollte Beispielsweise ein 45 Jährige Frau ohne Kinder Lebenslang eine Witwenrente erhalten - zusätzlich zum normalen Einkommen / zur AHV?? Dies ist heute der Fall - sofern Sie mind. 5 Jahre verheiratet war! Trifft übrigens nur auf die Frau zu - zum Thema Gleichstellung!
Wann setzt man eigentlich die Lebenslangen Bundesratsrenten ab?
5411
Melden
Zum Kommentar
avatar
haraS
24.09.2025 12:41registriert Januar 2023
Das finde ich als Frau absolut sinnvoll. Wenn die Kinder aus dem Haus sind können und sollen die Frauen und Männer selbst wieder die finanzielle Verantwortung für sich übernehmen.
263
Melden
Zum Kommentar
avatar
Spektralist
24.09.2025 12:52registriert August 2025
Wie ware es, wenn wir zuerst die lebenslangen Politikerrenten abschaffen? Aber neeein, dann würden sich die Räte ja selber schaden. -.-
266
Melden
Zum Kommentar
21
