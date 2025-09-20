recht sonnig17°
Pierre-Olivier Nobs kandidiert für 3. Amtszeit im Freiburger Gemeinderat

Pierre-Olivier Nobs, Vice-President CM 2026, Association Events &amp; Legacy, Fribourg-Switzerland, prend la parole lors d&#039;une conference de presse de CM 2026, Association Events &amp; Legacy, Fr ...
Pierre-Olivier Nobs.Bild: KEYSTONE

Nobs kandidiert für dritte Amtszeit im Freiburger Gemeinderat

20.09.2025, 10:5020.09.2025, 10:50

Der amtierende Freiburger Gemeinderat Pierre-Olivier Nobs kandidiert für eine dritte Amtszeit. Dies teilte seine Partei Mitte Links-CSP Freiburg am Samstagmorgen mit.

Nobs ist seit 2016 Gemeinderat. Er ist zuständig für die Bereiche Ortspolizei, Bevölkerungsschutz, Mobilität und Sport.

Nobs wird gemeinsam mit vier weiteren Kandidatinnen und Kandidaten auf die Liste der Mitte Links-CSP kommen, wie es weiter heisst. Die endgültige Auswahl der Kandidatinnen und Kandidaten werde zu gegebener Zeit getroffen.

Der erste Wahlgang der Freiburger Gemeinderatswahlen findet am 8. März 2026 statt. (sda)

Mehr News aus der Schweiz:
Themen
