Medienanfragen an das Pentagon wurden bisher nicht beantwortet. Journalisten wurden ans Weisse Haus verwiesen. Von dort gab es aber bisher noch keine Stellungnahme. (vro)
Explosionen in Venezuelas Hauptstadt – Trump soll Angriff angeordnet haben
In Caracas kam es am Samstagmorgen zu mehreren Explosionen. Es soll sich um einen US-Angriff handeln. Alle aktuellen Entwicklungen findest du im Liveticker.
- Am frühen Samstagmorgen, 3. Januar 2026, gab es in der venezolanischen Hauptstadt Caracas mehrere Explosionen.
- US-Präsident Donald Trump soll den Angriff angeordnet haben, wie US-Medien berichten. Auch Kolumbiens Präsident Gustavo Petro spricht von einem Angriff.
- Venezuelas Präsident Nicolás Maduro verurteilt den Angriff und spricht von einer Verletzung der UN-Charta.
- Der Konflikt zwischen den USA und Venezuela war zuletzt immer weiter eskaliert. Die US-Streitkräfte haben vor der Küste Venezuelas zahlreiche Kriegsschiffe, Kampfflugzeuge und Soldaten zusammengezogen.
- Venezuelas autoritärer Präsident Nicolás Maduro wirft dem Weissen Haus vor, einen Machtwechsel in Caracas erzwingen zu wollen.
10:05
Weisses Haus hat noch nicht reagiert
9:22
Maduro verurteilt Angriff
Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro verurteilt in einer ersten Stellungnahme den Angriff und rief den Notstand aus. Die «Bombardierung »bedrohe den internationalen Frieden und gefährde das Leben von Millionen von Menschen. Die Regierung wirft den USA eine militärische Aggression gegen zivile und militärische Ziele vor, was eine Verletzung der UN-Charta darstelle. Ziel der USA sei es, sich die Bodenschätze – wie die grossen Ölvorkommen – Venezuelas anzueignen und einen Regierungswechsel zu erzwingen. «Das wird ihnen nicht gelingen», hiess es in der Mitteilung. Venezuelas autoritärer Präsident Nicolás Maduro wirft der US-Regierung schon länger vor, einen Machtwechsel in Caracas erzwingen zu wollen. (sda/vro)
9:21
Trump soll Angriff angeordnet haben
Jennifer Jacobs, CBS-Reporterin im Weissen Haus, meldete auf X, dass US-Präsident Trump die Angriffe in Venezuela angegriffen haben soll. Dies hätten US-Beamte erklärt.
🚨BREAKING via @CBSNews: President Trump ordered strikes on sites inside Venezuela including military facilities, U.S. officials said, as the administration early Saturday ratcheted up its campaign against the regime of President Nicolás Maduro. via @JimLaPorta and me— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) January 3, 2026
9:20
Kolumbiens Präsident spricht von Angriff
Kurz nach den Explosionen erklärte Kolumbiens Präsident Gustavo Petro, dass Caracas bombardiert werde. «In diesem Moment wird Caracas bombardiert. Alarm an alle: Venezuela wurde angegriffen. Sie beschiessen es mit Raketen.» Die Organisation Amerikanischer Staaten und die Vereinten Nationen sollten sofort zusammentreten, forderte er.
En este momento bombardean Caracas. Alerta atodo el mundo han atacado a Venezuela— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 3, 2026
Bombardean con misiles.
Debe reunirse la OEA y la ONU de inmediato.
9:19
Helikopter über der Stadt
Auf einem Video des Senders VPItv war zu sehen, wie mehrere Hubschrauber über die nächtliche Stadt fliegen. Was der Auslöser der Explosionen war, blieb zunächst unklar. Die venezolanische Regierung äusserte sich zunächst nicht zu den Vorfällen.
#URGENTE | Helicópteros sobrevuelan Caracas https://t.co/Y82wuqyJQU pic.twitter.com/sbMZTADvHN— VPItv (@VPITV) January 3, 2026
9:17
Rauchwolken beim Flughafen La Carlota
Auf vom Fernsehsender NTN24 veröffentlichten Bildern waren Explosionen und Rauchwolken zu sehen. Mehrere davon sollen sich im Gebiet La Carlota ereignet haben, wo ein Stützpunkt der venezolanischen Luftwaffe liegt.
#URGENTE Nos hacen llegar este video de lo que sería parte del ataque a la base aérea La Carlota, en Caracas. pic.twitter.com/SaOWhnXs4U— NTN24 Venezuela (@NTN24ve) January 3, 2026
9:15
Explosionen in Venezuelas Hauptstadt
Am frühen Samstagmorgen, 3. Januar 2026, ist es in der Hauptstadt Venezuelas zu mehreren Explosionen gekommen. Zudem wurden tieffliegende Flugzeuge gemeldet. Teile der Stadt waren ohne Strom, wie CNN berichtete. Zunächst war unklar, was dahintersteckte. (vro)
