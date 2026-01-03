Der venezolanische Präsident Nicolás Maduro verurteilt in einer ersten Stellungnahme den Angriff und rief den Notstand aus. Die «Bombardierung »bedrohe den internationalen Frieden und gefährde das Leben von Millionen von Menschen. Die Regierung wirft den USA eine militärische Aggression gegen zivile und militärische Ziele vor, was eine Verletzung der UN-Charta darstelle. Ziel der USA sei es, sich die Bodenschätze – wie die grossen Ölvorkommen – Venezuelas anzueignen und einen Regierungswechsel zu erzwingen. «Das wird ihnen nicht gelingen», hiess es in der Mitteilung. Venezuelas autoritärer Präsident Nicolás Maduro wirft der US-Regierung schon länger vor, einen Machtwechsel in Caracas erzwingen zu wollen. (sda/vro)