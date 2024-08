Grosse watson-Umfrage zeigt – so steht die Schweiz zur Erbschaftsinitiative der Juso

Zur Methodik

Die Umfrage wurde in Zusammenarbeit mit DemoSCOPE vom 16. bis 24. Juli in deutscher und französischer Sprache durchgeführt. Nach erfolgter Datenbereinigung lagen 6558 auswertbare Interviews vor. Diese wurden mittels Propensity-Score-Gewichtung an eine unverzerrte Grundgesamtheit angepasst, um dem Selbstselektionsbias entgegenzuwirken und aussagekräftigere Resultate zu erzielen. Zusätzlich wurde eine Gewichtung der Ergebnisse anhand der Wahlbeteiligung vom Oktober 2023 vorgenommen. Unter der Annahme einer Zufallsstichprobe beträgt der maximale Fehlerbereich für Prozentangaben 1,6 Prozent. Die Umfrage wurde online auf watson.ch durchgeführt.