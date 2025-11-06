wechselnd bewölkt
FDP-Nationalrat Simon Michel soll seine Immunität verlieren

06.11.2025, 13:3006.11.2025, 13:30

FDP-Nationalrat Simon Michel könnte bald seine parlamentarische Immunität verlieren. Dies hat die Staatsanwaltschaft des Kantons Solothurn beantragt, wie «20 Minuten» berichtet.

Simon Michel, FDP-SO, spricht zur Beziehung der Schweiz zur EU, an der Herbstsession der Eidgenoessischen Raete, am Montag, 9. September 2024 im Nationalrat in Bern. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)
FDP-Nationalrat Simon Michel.Bild: keystone

Die Staatsanwaltschaft teilte mit, dass Ehrverletzungsdelikte Grund für die Strafanzeige seien. Weitere Details gibt sie dazu allerdings nicht bekannt. Somit bleibt unklar, ob dies in Zusammenhang mit Michels Aussagen über Johann Schneider-Ammann steht. Der Ex-Bundesrat hatte sich in einem Gastbeitrag in der NZZ gegen die EU-Verträge gestellt. Dazu schreibt Befürworter Michel in einem Post auf Linkedin:

«Wer Johann Schneider-Ammann kennt, weiss, dass er a) nicht so denkt und b) aus gesundheitlichen Gründen gar nicht mehr so schreiben kann.»

Michel machte in Anschluss einen Rückzieher und kündigte an, sich persönlich bei Schneider-Ammann an der Delegiertenversammlung zu entschuldigen. Der Ex-Bundesrat äusserte sich bislang nicht zu den Vorwürfen. Der Hintergrund zu Michels Aussagen über den Gesundheitszustand Schneider-Ammanns bleibt unklar – zumal der Ex-Bundesrat gemäss Recherchen von CH Media den Text selber verfasste, wenn auch mit Hilfe einer Kommunikationsfirma.

Ob Michel nun seine Immunität verliert, liegt in der Hand der Kommission für Rechtsfragen des Ständerats sowie die Immunitätskommission des Nationalrats, welche sich nun mit dem Geschäft befassen müssen. (dab)

