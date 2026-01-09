Bar-Betreiberin von Crans-Montana entschuldigt sich unter Tränen: «Unfassbare Tragödie»

Mehr «Schweiz»

Nach dem verheerenden Brand einer Bar in Crans-Montana in der Nacht zum 1. Januar hat sich die Betreiberin des Lokals bei den Opfern entschuldigt.

Video: extern/lemanbleu.ch

Durch ein Meer von versammelten Journalisten, Mikrophonen und Kameras erklärte Jessica Moretti unter Tränen, dass ihre Gedanken ständig bei den Opfern seien: «Es ist eine unvorstellbare Tragödie, die sich in unserem Betrieb ereignet hat. Ich möchte mich bei allen Betroffenen entschuldigen, die heute noch mit den Folgen kämpfen.»

Am Freitag hatte die Walliser Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass ihr Ehemann, Jacques Moretti, wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft überführt werde. Sie hingegen bleibt vorläufig auf freiem Fuss. (cpf)