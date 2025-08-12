Andri Silberschmidt gehörte zu den meistgenannten Anwärtern auf die Nachfolge von Thierry Burkart. Bild: keystone

Favorit sagt ab: Andri Silberschmidt will nicht FDP-Präsident werden

Der FDP-Nationalrat und -Vizepräsident Andri Silberschmidt hat sich gegen eine Kandidatur als künftiger Parteipräsident entschieden.

Für seine Lebenssituation sei es heute «einfach zu früh», sagte der 31-Jährige in einem Interview mit Tamedia.

Zwar sei des Parteipräsidium eines der spannendsten Ämter, das man in der Schweiz ausüben könne, sagte Silberschmidt in dem am Dienstag veröffentlichten Interview. Dennoch verzichte er.

Einerseits sei er eben Vater geworden. Andererseits habe er mit einem Partner eine Firma aufgebaut. «Aber vor allem habe ich mich auch überlegt: Ich bin 31 Jahre alt – werde aller Wahrscheinlichkeit nach noch viele Jahre arbeiten», begründete der Zürcher Nationalrat seinen Entschluss. Als möglicher Nachfolger des abtretenden FDP-Präsidenten Thierry Burkart hatte Silberschmidt eine Favoritenrolle inne.

Stattdessen überlege er sich, für den den Zürcher Regierungsrat zu kandidieren. Bevor er sich darauf festlege, wolle er sich jedoch mit der Zürcher FDP austauschen. (sda)