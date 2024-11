Bundesgericht entscheidet bald: Wird die Abstimmung übers Frauen-Rentenalter wiederholt?

Das führte zu einer unzutreffend hohen Prognose der AHV-Ausgaben und fand sich auch in den Abstimmungsunterlagen. Nach aktuellem Wissensstand liegen die Ausgaben 2033 um 2,5 Milliarden Franken tiefer als angegeben. (dab/sda)

Damit habe die Stimmbevölkerung nicht in Kenntnis der Sachlage entschieden, heisst es in den Beschwerden der Grünen, der SP Frauen und eines Anwalts. Sie verlangen die Streichung des knappen Resultats von 50,5 Prozent Zustimmung zur Vorlage AHV 21 mit dem von 64 auf 65 Jahre erhöhten Frauen-Rentenalter und eine Wiederholung des Urnengangs.

Das Bundesgericht entscheidet am 12. Dezember über einen möglichen neuen Urnengang zum erhöhten Frauen-Rentenalter. Das Stimmvolk hatte diesem am 25. September 2022 zugestimmt. Beschwerdeführer machen geltend, das sei aufgrund falscher Zahlen erfolgt.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Quellen aus seinem Umfeld verraten: So könnte Trumps Plan für die Ukraine aussehen

So viel Prozent der Schweizer Bevölkerung würden Trump wählen

Trump macht Susie Wiles zur Stabschefin +++ Wichtiger Erfolg für Demokraten in New York

Schläge und sexueller Übergriff: FBI-Bericht beschreibt Horror-Passagier an Bord der Swiss

Im Frühling musste eine Swiss-Maschine von New York nach Zürich wegen eines renitenten Fluggastes die Reise abbrechen. Nun zeigt ein Report detailliert, wie skandalös sich der Passagier aufgeführt haben soll.

Es war ein Sonntagabend. Wie jeden Tag stand auf der Abflugliste des Flughafens Newark um 21.55 Uhr die Bezeichnung LX19. Es ist die Verbindung der Swiss von New York nach Zürich. Doch weder die Crew noch die 236 Passagiere sollten am 31. März dieses Jahres ahnen, dass ihr Flug kurz nach dem Start wieder am Abflugort enden würde.