Der Inbegriff der umkämpften Abstimmungen: 1992 wurde der EWR-Beitritt der Schweiz knapp abgelehnt. (Archiv) Bild: KEYSTONE

Nach E-ID-Krimi – diese 10 Abstimmungen waren ebenfalls ultraknapp

Die Einführung einer E-ID ist zwar nur knapp zustande gekommen. Es handelt sich dabei aber bei weitem nicht um das knappste Ergebnis bei einer Volksabstimmung.

Mehr «Schweiz»

2020: Ja zu neuen Kampfjets

Nur 8515 Stimmen gaben 2020 den Ausschlag für die Beschaffung neuer Kampfjets.

Der Kauf der F-35 von den USA ist heute umstrittener denn je – gar eine neue Abstimmung steht im Raum. Bild: keystone

2017: Nein zur AHV-Reform

Beim bisher knappsten Ausgang einer eidgenössischen Volksabstimmung ging es um eine AHV-Reform. Im Jahr 2017 wurde nämlich die AHV-Reform 2020 und die damit verbundene Verfassungsänderung zur Erhöhung der Mehrwertsteuer nur gerade wegen 2357 Stimmen verworfen.

Die AHV-Reform 2017 spaltete die Bevölkerung. Bild: KEYSTONE

2015: Ja zum Radio- und Fernsehgesetz

Ähnlich knapp war im Juni 2015 die Abstimmung über das Radio- und Fernsehgesetz ausgegangen. Damals machten 3649 Stimmen den Unterschied für die Annahme der Vorlage aus.

2014: Ja zur Masseneinwanderungsinitiative

Die Annahme der Masseneinwanderungsinitiative erfolgte 2014 mit 19'302 mehr Ja-Stimmen.

Die Masseneinwanderungsinitiative sorgte noch während Jahren für Diskussionen. Bild: KEYSTONE

2012: Ja zur Zweitwohnungsinitiative

Bei der Zustimmung zur Zweitwohnungsinitiative betrug die Differenz 2012 28'796 Stimmen.

2009: Ja zum biometrischen Pass

Am Sonntag gaben 21'266 Stimmen den Ausschlag für die Zustimmung für digitale Verwaltungsdokumente. Auch bei der Einführung eines biometrischen Verwaltungsdokuments war es knapp: Im Jahr 2009 wurde der biometrische Pass mit nur 5681 Stimmen Vorsprung angenommen.

Digitale Dokumente haben es schwer: Der biometrische Pass stand 2009 auf der Kippe. Bild: KEYSTONE

2008: Ja zur Unternehmenssteuerreform

Die Annahme der Unternehmenssteuerreform im Jahr 2008 wurde mit 19'752 Stimmen Unterschied besiegelt.

2005: Ja zum Arbeitsgesetz

Das Arbeitsgesetz 2005 wurde mit 22'933 Stimmen Unterschied angenommen.

2004: Nein zur Post-Initiative

Die Volksinitiative «Postdienste für alle» wurde 2004 mit lediglich 11'343 Stimmen mehr verworfen.

2002: Ja zur Asylinitiative

Um Haaresbreite gescheitert ist 2002 die SVP-Asylinitiative: 4208 Stimmen trennten Gegner und Befürworter.

1992: Nein zum EWR-Beitritt

Knapp war auch der Ausgang gegen den EWR-Beitritt 1992, quasi die Urmutter der umkämpften Abstimmungen in der jüngeren Vergangenheit: 23'836 mehr Nein-Stimmen gaben damals den Ausschlag. (sda/con)