Gesellschaft & Politik

Stefan Engler ist neuer Ständeratspräsident

Stefan Engler zum Ständeratspräsidenten gewählt – Pierre-André Page höchster Schweizer

01.12.2025, 15:1401.12.2025, 16:53

Der Bündner Mitte-Politiker Stefan Engler ist neuer Ständeratspräsident. Der Rechtsanwalt erhielt am Montag alle 44 gültigen Stimmen. Er leitet die kleine Kammer als Nachfolger von Andrea Caroni (FDP/AR) ein Jahr lang.

Der 65-jährige Engler sitzt seit Ende 2011 im Ständerat und gehörte auch schon der Bündner Regierung und dem Bündner Kantonsparlament an. Mit ihm kann Graubünden erneut den Präsidenten einer Kammer des eidgenössischen Parlaments stellen, nachdem Martin Candinas (ebenfalls Mitte) 2022/23 den Nationalrat präsidierte.

Stefan Engler, Mitte-GR, steht auf nach seiner Wahl zum ersten Vizepraesidenten des Staenderats, an der Wintersession der Eidgenoessischen Raete, am Montag, 2. Dezember 2024 im Staenderat in Bern. (KE ...
Stefan Engler ist neuer Ständeratspräsident.Bild: keystone

Der in Chur wohnhafte Engler ist einer von nur drei rätoromanisch sprechenden Bundesparlamentariern. Er hat bereits vor seiner Wahl angekündigt, auf einen Empfang zu seinen Ehren im Heimatkanton verzichten zu wollen. Er fühle sich ohne diese Feier «einfach wohler». Solche Feiern seien für viele geladene Gäste jeweils mehr ein Muss als ein Genuss.

Neuer Nationalratspräsident

Der Freiburger SVP-Politiker Pierre-André Page ist ausserdem zum neuen Präsidenten des Nationalrats gewählt worden. Meisterlandwirt Page erhielt am Montag 173 von 181 gültigen Stimmen und leitetet den Nationalrat als Nachfolger von Maja Riniker (FDP/AG) ein Jahr lang.

Der soeben gewaehlte Nationalratspraesident Pierre-Andre Page, SVP-FR, freut sich ueber seine Wahl, an der Wintersession der Eidgenoessischen Raete, am Montag, 1. Dezember 2025 im Nationalrat in Bern. ...
Pierre-André Page ist neu Präsident des Nationalrats.Bild: keystone

Der 65-jährige Page ist der erste Nationalratspräsident aus dem Kanton Freiburg, seit 2017/18 Mitte-Politiker Dominique de Buman die grosse Kammer leitete. Page kennt sich mit Präsidien aus: Er war von 2002 bis 2006 Gemeindepräsident seines Wohnorts Châtonnaye FR und präsidierte 2009 das Freiburger Kantonsparlament.

Der verheiratete Vater von drei Kindern machte bei den letzten Wahlen von 2023 im Kanton Freiburg das beste Resultat aller Nationalratskandidierenden und sitzt seit Ende 2015 in der grossen Kammer. Die 173 Stimmen, welche er am Montag erhielt, sind ein gutes Resultat.

Das sind der neue Nationalrat und die neue Nationalrätin im Parlament

Der Nationalratspräsident hat jeweils den Vorsitz in der Vereinigten Bundesversammlung, also wenn National- und Ständerat gemeinsam tagen. Oft wird er deshalb als «höchster Schweizer» bezeichnet. (dab/sda)

