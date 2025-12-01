wechselnd bewölkt
Das sind der neue Nationalrat und die neue Nationalrätin im Parlament

01.12.2025, 15:0301.12.2025, 15:03

Der Nationalrat hat zwei neue Mitglieder. Therese Schläpfer (SVP/ZH) und Rudi Berli (Grüne/GE) sind zu Beginn der Wintersession am Montag in der grossen Kammer vereidigt worden.

Flankiert von Ratsweibelin Franziska Saurer, rechts, und Ratsweibel Mario Gonzalez, legen Therese Schlaepfer, SVP-ZH, 2. von rechts, und Rudi Berli, GP-GE, 2. von links, den Amtseid respektive das Gel ...
Rudi Berli und Therese Schläpfer bei ihrer Vereidigung.Bild: keystone

Schläpfer ist eine Rückkehrerin unter der Bundeshauskuppel. Die 66-Jährige war bereits von 2019 bis 2023 Nationalrätin, landete aber bei den Wahlen im Herbst 2023 lediglich auf dem ersten Ersatzplatz. Sie rutscht nun für den während der Herbstsession verstorbenen Alfred Heer nach.

Rudi Berli ersetzt den am 19. Oktober in die Genfer Kantonsregierung gewählten Nicolas Walder. Der 62-jährige Gemüsebauer will sich für nachhaltige Landwirtschaft, die genug zum Leben abwirft, einsetzen. Auch die Sicht einer Grenzregion will er einbringen.

Berli lebt in Frankreich, pendelt aber für die Arbeit auf einem Gemüseanbaubetrieb in die Schweiz. Nach Tim Guldimann (SP/ZH), der sein Nationalratsmandat vor knapp zehn Jahren zwei Jahre lang von Berlin aus ausübte, ist nun erneut ein Auslandschweizer Mitglied des Parlaments. (dab/sda)

