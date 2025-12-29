wechselnd bewölkt-2°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Politik: 27 Prozent der Parlamentarier legen Einkünfte komplett offen

Nur 27 Prozent der Schweizer Parlamentarier legen Einkünfte komplett offen

29.12.2025, 09:00

Fast die Hälfte der Schweizer Parlamentarier schweigt zu ihren Nebeneinkünften. Laut einem neuen Bericht von Lobbywatch deklarieren 44 Prozent der Parlamentsmitglieder keine Einkünfte aus Mandaten in Unternehmen und Verbänden.

Einkommen Schweiz
Die transparenteste Partei sind dabei die Grünen. (Symbolbild)Bild: Shutterstock

Nur 27 Prozent legen alle ihre Nebeneinkünfte offen, wie aus dem am Montag veröffentlichten Transparenzbericht 2025 der Organisation Lobbywatch hervorgeht.

Insgesamt stagniert die Transparenz damit auf dem Niveau der letzten Erhebung von Anfang 2024, laut der 42 Prozent aller Parlamentarier keine Nebeneinkünfte deklarierten.

Im neuen Bericht unterschied die Organisation aber erstmals zwischen totaler Transparenz (alle Einkünfte offengelegt) und teilweiser Transparenz (nur einzelne Vergütungen deklariert). Die neue Methodik zeige, dass nur eine Minderheit ist wirklich komplett transparent sei, schrieb Lobbywatch in einer Mitteilung zum Bericht.

Grüne werden intransparenter

Bei den Fraktionen sind die Grünen am transparentesten: 68 Prozent ihrer Mitglieder legen alle Einkünfte offen. Bei der SP, die an zweiter Stelle folgt, ist es noch gut die Hälfte (51 Prozent). Die Transparenz bei SP und Grünliberalen hat laut Lobbywatch abgenommen.

Eine Tafel steht an der Delegiertenversammlung der FDP, am Samstag, 18. Oktober 2025, in Bern. (KEYSTONE/Peter Schneider)
Kein einziges Mitglied der FDP legt ihr Einkommen offen.Bild: keystone

Die SVP wurde hingegen transparenter und liegt mit der Mitte gleichauf. Schlusslicht bleibt die FDP: Kein einziges Mitglied legt alle Einnahmen offen und nur jedes dritte deklariert überhaupt einen Teil der Vergütungen.

Frauen sind transparenter als Männer

Der Nationalrat ist mit 58 Prozent teilweise transparenten Mitgliedern auskunftsfreudiger als der Ständerat (48 Prozent). Bei der vollständigen Transparenz sind die Werte in beiden Kammern tief.

Frauen sind laut dem Bericht ebenfalls transparenter als Männer: Ein Drittel der Parlamentarierinnen legt alle Vergütungen offen, bei den Männern ist es nur ein Viertel.

Für den Bericht hat Lobbywatch im Sommer 2025 nach eigenen Angaben alle Ratsmitglieder angefragt, ihre Einkünfte offenzulegen. (sda)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Neues FDP-Präsidium: Das sind die möglichen Kandidaten
1 / 17
Neues FDP-Präsidium: Das sind die möglichen Kandidaten

Andri Silberschmidt: Der Zürcher Nationalrat und Vizepräsident der Partei sitzt seit 2019 im Nationalrat. Zuvor war er Präsident der Jungfreisinnigen Schweiz. Er brauche etwas Zeit, um die Lage zu beurteilen, sagte der 31-Jährige nach Angaben von Tamedia.
quelle: keystone / peter klaunzer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Mazzone: «Eine Auswahl zwischen FDP und SVP»
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Piccard kein gutes Vorbild: Gläubiger verlieren bis zu 80 Prozent ihrer Gelder
In der Millionenpleite des Solaranlagenbauers Prime Energy reden jetzt die Protagonisten. Was da herauskommt, ist auch für den Werbebotschafter Bertrand Piccard unangenehm.
Firmenpleiten gehen schnell vergessen. Selbst die Credit Suisse ist drei Jahre nach ihrem weltweit mediatisierten Niedergang bald aus dem kollektiven Gedächtnis der Bevölkerung verschwunden.
Zur Story