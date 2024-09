Umfrage: Keine Mehrheit für Biodiversitätsinitiative und BVG-Reform erwartet

Bei der Biodiversitätsinitiative liege die Zustimmung bei einem Anteil von 42 Prozent, was im Vergleich zur letzten Umfrage ein Rückgang um 9 Prozentpunkten bedeute. Der Nein-Anteil sei in der gleichen Zeitspanne um 14 Prozentpunkte auf 56 Prozent gestiegen. Die Initiative verlangt für die Biodiversität mehr Geld und mehr Schutzflächen. (sda/lyn)

Laut den Resultaten der Umfrage, die am 4. und 5. September durchgeführt wurde, lehnten 59 Prozent die Reform der beruflichen Vorsorge (BVG) ab. 37 Prozent stimmten ihr zu, was einem Anstieg von vier Prozentpunkten im Vergleich zur letzten Umfrage entspreche. Die Reform soll die zweite Säule stabilisieren und Menschen mit tiefen Einkommen zu mehr Rente verhelfen.

Die komplexe BVG-Reform in wenigen Minuten erklärt

Gut zwei Wochen vor dem Urnengang vom 22. September finden sowohl die BVG-Reform als auch die Biodiversitätsinitiative laut einer Umfrage von Tamedia und «20 Minuten» keine Mehrheit. Während der Ja-Anteil der Reform leicht stieg, verlor die Initiative an Zustimmung.

Den jungen Erwachsenen geht es gemäss der aktuellen CSS Gesundheitsstudie psychisch wieder etwas besser – doch bei den 18- bis 35-Jährigen bleibt die Situation angespannt, vor allem bei den Frauen. Was vielen besonders zu schaffen macht: Gefühle der Einsamkeit, Zukunftsängste und Leistungsdruck.

Erstmals seit vier Jahren hat sich die psychische Verfassung in der Schweizer Bevölkerung verbessert. Das geht aus der aktuellen CSS Gesundheitsstudie hervor. Allerdings bleibt die jüngste untersuchte Alterskategorie (18 bis 35 Jahre) am anfälligsten für psychische Probleme: 2024 gaben immer noch 34 Prozent an, dass es ihnen durchzogen oder sogar schlecht geht.