Unterstützer der Eigenmietwert-Streichung werben mit fairen Steuern

Abgestimmt über den Eigenmietwert wird am 28. September. Bild: keystone
18.08.2025, 14:1518.08.2025, 14:20
«Ja zu fairen Steuern»: Die Befürworter der Abschaffung des Eigenmietwerts haben den Medien am Montag die Argumente für ein Ja am 28. September vorgestellt.
Abgestimmt wird nicht über die Streichung des Eigenmietwerts, sondern über die Möglichkeit für Kantone, eine neue Steuer auf Zweitwohnungen einzuführen. Der Eigenmietwert fällt aber nur, wenn der Verfassungsartikel für die Zweitwohnungssteuer die Abstimmung übersteht.
Die Reform entlaste namentlich junge Familien, die ein eigenes Haus kauften, aber auch Pensionierte, die ihre Hypotheken getilgt hätten, macht das Komitee aus SVP, FDP, Mitte-Partei und GLP geltend. Den Eigenmietwert empfindet es als ungerecht: Es müsse ein nicht erzieltes Einkommen versteuert werden.
Fällt der Eigenmietwert, können Schuldzinsen nur noch beschränkt von den Steuern abgezogen werden. Damit falle ein System, das dazu einlade, Schulden zu machen, findet das Komitee. Wer hingegen Schulden abtrage, werde bestraft. (sda)
Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
Demonstration in Israel am 17. August 2025
1 / 14
Demonstration in Israel am 17. August 2025
«End the War»: Eine Protestaktion vom Sonntag, 17. August, in Tel Aviv. Die Demonstrierenden fordern die sofortige Freilassung der von der Hamas festgehaltenen Geiseln und appellieren an die israelische Regierung, ihre Entscheidung zur Eroberung von Gaza-Stadt und weiteren Gebieten im Gazastreifen rückgängig zu machen.
quelle: keystone / atef safadi
Unsanfte Notlandung verhindert Schlimmeres
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Die Sommerferien sind in den meisten Kantonen vorbei, die Lehrpersonen wieder gefordert. Wie gut wird das bezahlt? Die grosse Übersicht über die Löhne nach Kantonen – vom Kindergarten bis zum Gymnasium und zur Berufsschule.
Noch immer herrscht Lehrermangel an Schweizer Schulen, allerdings meldeten einige Kantone – zum Beispiel Zürich – im Jahr 2025 eine leichte Entspannung. Trotzdem wird es noch Jahre dauern, bis das Problem behoben ist.