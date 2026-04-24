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Notrufnummer, Zollkontingent: Das ändert sich in der Schweiz ab 1. Mai

Notrufnummer, Zollkontingent: Das ändert sich in der Schweiz ab dem 1. Mai

24.04.2026, 09:1024.04.2026, 09:10

Die Notrufnummer 142 für Opfer von häuslicher Gewalt geht in Betrieb und das Zollkontingent für Importeier wird markant erhöht. Das sind zwei der Neuerungen, die am 1. Mai in der Schweiz in Kraft treten.

Opferhilfe

Am 1. Mai wird die Notrufnummer 142 für Opfer von häuslicher Gewalt aufgeschaltet. Diese telefonische Anlaufstelle soll es allen Betroffenen ermöglichen, einfacher und rund um die Uhr Hilfe zu erhalten. Die telefonische Anlaufstelle ist Teil der nationalen Präventionskampagne gegen häusliche, sexualisierte und geschlechtsbezogene Gewalt, die von Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider lanciert worden ist. Sie wurde vom Eidgenössischen Büro für die Gleichstellung von Frau und Mann in Zusammenarbeit mit einer breiten Allianz von Bund, Kantonen, Gemeinden und Organisationen der Zivilgesellschaft entwickelt.

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Die telefonische Anlaufstelle ist Teil der nationalen Präventionskampagne gegen häusliche, sexualisierte und geschlechtsbezogene Gewalt, die von Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider lanciert worden ist.Bild: keystone

Zollkontingent

Die inländische Eierproduktion vermag die steigende Nachfrage nicht zu decken. Deshalb hat der Bundesrat auf Antrag der Eierbranche entschieden, das laufende Zollkontingent 2026 für Konsumeier um 15'000 Tonnen oder 71 Prozent zu erhöhen. Ab 1. Mai 2026 bis Jahresende sind dadurch Importe von 36'000 Tonnen Konsumeiern zum tiefen Zollansatz möglich – das entspricht rund 240 Millionen Eiern.

Das Bundesamt für Landwirtschaft hat auf den 1. Mai zudem vorübergehend bis Ende Jahr das Teilzollkontingent für die Einfuhr von Kartoffeln um 10'000 Tonnen erhöht. Die Basis-Zollkontingente umfassen rund 23'750 Tonnen.

GAV

Am 1. Mai tritt die vom Bundesrat beschlossene Allgemeinverbindlicherklärung des Landes-Gesamtarbeitsvertrages des Gastgewerbes in Kraft. Die Änderungen betreffen die Mindestlohnansätze für Vollzeitmitarbeiter, die das 18. Altersjahr vollendet haben. Die Spanne reicht von 3713 Franken für Ungelernte bis 5293 Franken für Angestellte mit Berufsprüfung.

Berufsbildung

Die Ausbildung zur Messerschmiedin oder Messerschmied EFZ wird angepasst, um den Anforderungen an zeitgemässe Fertigungstechniken und fachliche Spezialisierungen gerecht zu werden. Das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation hat die entsprechende Verordnung über die berufliche Grundbildung auf den 1. Mai hin angepasst.

Manfred Schoder, Messerschmied, schleift ein Messer in seiner Werkstatt, am Donnerstag, 1. Maerz 2018, in Thun. Schoder betreibt das Familiengeschaeft in der Thuner Altstadt in vierter Generation. (KE ...
Die Ausbildung zur Messerschmiedin oder Messerschmied EFZ wird angepasst.Bild: KEYSTONE

(sda)

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Die beliebtesten SAC-Hütten 2025
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Die beliebtesten SAC-Hütten 2025

Das Übernachten in einer SAC-Hütte gehört für viele Wander:innen zu einem perfekten Sommer dazu ☀️⛰️

👉 Das Jahr 2025 geht als das erfolgreichste Hüttenjahr in die Geschichte des Schweizer Alpen-Clubs SAC ein. Insgesamt wurden 409'000 Übernachtungen registriert, davon 319'000 im Sommer und 90'000 im Winter – und das, obwohl sieben Hütten ganz oder teilweise geschlossen waren. Besonders stark entwickelte sich die Wintersaison mit einem Plus von 25,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

👉 Zum vierten Mal in Folge durfte die Lämmerenhütte im letzten Jahr am meisten Gäste begrüssen. 10'053 Personen übernachteten 2025 in der Hütte, die an der Ostseite des Wildstrubel-Massivs im Kanton Wallis auf 2503 Metern über Meer liegt und Platz für 96 Gäste bietet. Dank der Gemmibahn von Leukerbad zum Gemmipass ist die Lämmerenhütte leicht zu erreichen und damit auch für Familien geeignet.

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