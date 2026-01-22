Caritas-Läden so stark gefordert wie noch nie

Mehr «Schweiz»

Die Caritas-Märkte haben im vergangenen Jahr so viele Waren verkauft wie noch nie. Das Hilfswerk spricht von einem traurigen Verkaufsrekord. Dieser sei ein Zeichen dafür, dass sich die Lebensbedingungen von Armut betroffener Menschen weiter verschärften.

Es handle sich um den vierten Verkaufsrekord in Folge, teilte Caritas am Donnerstag in einem Communiqué mit. «In vielen Märkten zählen wir nebst der Stammkundschaft immer mehr neue Kundinnen und Kunden», liess sich Thomas Künzler zitieren, der Geschäftsleiter der Caritas-Märkte. Dies zeige, wie gross gegenwärtig die finanzielle Belastung vieler Haushalte sei.

2025 registrierten die 22 Standorte den Angaben zufolge über 1,1 Millionen Verkäufe. Dies entspricht einer Zunahme von mehr als 10'000 Verkäufen gegenüber dem Vorjahr.

Ein Caritas-Markt in der Schweiz. Bild: keystone

Zu den meistverkauften Produkten gehörten im vergangenen Jahr laut Mitteilung Grundnahrungsmittel wie Teigwaren, Milch oder Öl. Besonders sei die Nachfrage nach saisonalen Früchten und Gemüse gewesen. Gegenüber dem Vorjahr sei sie um vier Prozent gestiegen.

Nach eigener Aussage senkt Caritas gezielt die Preise, um das Budget der Kundinnen und Kunden zu entlasten. Aus diesem Grund sei der Umsatz gegenüber dem Vorjahr leicht auf 17,6 Millionen Franken gesunken.

In den Caritas-Läden können Menschen, die zu wenig Geld zum Leben haben, Lebensmittel um bis zu 70 Prozent günstiger einkaufen. Dazu brauchen sie laut Mitteilung einen speziellen Ausweis. Ausgestellt wird dieser von Sozialämtern und kirchlichen oder privaten Institutionen oder von den regionalen Caritas-Organisationen. Unter anderem bekommen den Ausweis Menschen, die Sozialhilfe oder Ergänzungsleistungen beziehen. (rbu/sda)