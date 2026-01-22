Nebel-4°
DE | FR
burger
Schweiz
Gesellschaft & Politik

Caritas-Läden so stark gefordert wie noch nie

Caritas-Läden so stark gefordert wie noch nie

22.01.2026, 08:3022.01.2026, 08:35

Die Caritas-Märkte haben im vergangenen Jahr so viele Waren verkauft wie noch nie. Das Hilfswerk spricht von einem traurigen Verkaufsrekord. Dieser sei ein Zeichen dafür, dass sich die Lebensbedingungen von Armut betroffener Menschen weiter verschärften.

Es handle sich um den vierten Verkaufsrekord in Folge, teilte Caritas am Donnerstag in einem Communiqué mit. «In vielen Märkten zählen wir nebst der Stammkundschaft immer mehr neue Kundinnen und Kunden», liess sich Thomas Künzler zitieren, der Geschäftsleiter der Caritas-Märkte. Dies zeige, wie gross gegenwärtig die finanzielle Belastung vieler Haushalte sei.

2025 registrierten die 22 Standorte den Angaben zufolge über 1,1 Millionen Verkäufe. Dies entspricht einer Zunahme von mehr als 10'000 Verkäufen gegenüber dem Vorjahr.

IMAGE DISTRIBUTED FOR CARITAS SUISSE FOR EDITORIAL USE ONLY - Fruits et l
Ein Caritas-Markt in der Schweiz.Bild: keystone

Zu den meistverkauften Produkten gehörten im vergangenen Jahr laut Mitteilung Grundnahrungsmittel wie Teigwaren, Milch oder Öl. Besonders sei die Nachfrage nach saisonalen Früchten und Gemüse gewesen. Gegenüber dem Vorjahr sei sie um vier Prozent gestiegen.

Nach eigener Aussage senkt Caritas gezielt die Preise, um das Budget der Kundinnen und Kunden zu entlasten. Aus diesem Grund sei der Umsatz gegenüber dem Vorjahr leicht auf 17,6 Millionen Franken gesunken.

In den Caritas-Läden können Menschen, die zu wenig Geld zum Leben haben, Lebensmittel um bis zu 70 Prozent günstiger einkaufen. Dazu brauchen sie laut Mitteilung einen speziellen Ausweis. Ausgestellt wird dieser von Sozialämtern und kirchlichen oder privaten Institutionen oder von den regionalen Caritas-Organisationen. Unter anderem bekommen den Ausweis Menschen, die Sozialhilfe oder Ergänzungsleistungen beziehen. (rbu/sda)

Mehr zum Thema:

Warum 2026 für die Ärmsten in der Schweiz ein schwieriges Jahr wird
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Weil das Kuh-Futter «zu gut» ist: Die Schweiz hat zu viel Milch
Schweizer Bauern haben ein Problem. Sie haben zu viel Milch – auch, weil ihre Kühe zu viel produzieren.
Die Molkereien können derzeit nicht mehr Milch aufnehmen und verarbeiten. Das führt dazu, dass die Lastwagen gefüllt mit dem Getränk vor den Produktionen Schlange stehen. Dies berichtet unter anderem die NZZ. Gegenüber der Zeitung sagt auch die Sprecherin der Milchprodukte-Herstellerin Emmi, Simone Burgener, dass auch sie derzeit nicht mehr Milch aufnehmen können.
Zur Story