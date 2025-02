Lisa Mazzone, Präsidentin Grüne Schweiz, beim Treffpunkt der Initianten der Umweltverantwortungsinitiative. Bild: keystone

Grüne enttäuscht über Abstimmungsresultat – FDP mit Warnung vor neuen Initiativen

Am Sonntag, den 9. Februar 2024, stimmten die Schweizerinnen und Schweizer über die Umweltverantwortungsinitiative ab. Die von den Jungen Grünen lancierte Initiative ist am Ständemehr gescheitert. 70 Prozent stimmten landesweit dagegen. Die Reaktionen auf das Resultat im Überblick.

Mehr «Schweiz»

Grüne enttäuscht über Abstimmungsresultat

Die Grünen sind enttäuscht über das Nein zur Umweltverantwortungsinitiative. Die Schweiz gewichte das kurzfristige Wirtschaftswachstum deutlich höher als die Erhaltung der Lebensgrundlagen, postete die Partei am Sonntag auf X.

Die Umweltverantwortungsinitiative der Jungen Grünen habe diesen Kurs korrigieren wollen hiess es weiter. Daher bedauern die Grünen, dass die Initiative abgelehnt wurde. Aber sie gratulieren den Jungen Grünen zu diesem Achtungserfolg, denn diese hätten es geschafft, das wichtige Thema der Überschreitung der planetaren Grenzen in die politische Debatte einzubringen.

Aline Trede im watson-Interview Video: watson

Der Schutz des Klimas und der Umwelt seien dringender denn je, hiess es weiter. Die Bevölkerung habe sich 2023 mit dem Ja zum Klimaschutz-Gesetz klar dafür ausgesprochen. Dennoch weigere sich der Bundesrat, die notwendigen Massnahmen zur Erreichung des Netto-Null-Ziels umzusetzen. «Schlimmer noch: Anstatt zu handeln, baut er mit seinem drastischen Sparpaket den Umweltschutz sogar ab.»

Für die Grünen ist klar, dass das Tempo erhöht werden muss, um die Schweiz klimaneutral zu machen. «Blosse Versprechen reichen nicht aus», wird Grünen-Präsidentin Lisa Mazzone in der Mitteilung zitiert.

Magdalena Erni im watson-Interview Video: watson/ralf steiner, hanna dedial

FDP erfreut und mit Warnung vor neuen Initiativen

Der FDP sei es gelungen, das enorme Schadenspotential der «Verarmungsinitiative» abzuwenden, schreibt die Partei in einer Mitteilung vom Sonntag. Sie warnt bereits vor neuen Initiativen, die den Mittelstand angreifen wollten und schilt die Linke sowie die Mitte-Partei.

Die nächsten Attacken auf den arbeitenden Mittelstand folgten bereits, hiess es. «Über zwölf Milliarden Franken wollen die Linken eintreiben.» Es sei zwar gut, sei die «Verarmungsinitiative» der Grünen verworfen worden. «Doch zu feiern gibt es wenig, drei neue linke Steuerbomben sind schon gelegt.» Der Schweiz drohe ein Finanzloch von über zwölf Milliarden Franken, das wie immer der Mittelstand und die KMU zahlen müssten.

Christian Wasserfallen im watson-Interview Video: watson/ralph steiner, hanna dedial

Die FDP warnten unter anderem vor der Juso-Erbschaftssteuerinitiative. Damit zielen SP und Juso nach Ansicht der FDP auf die erfolgreichsten Schweizer Familienunternehmen. Doch so würden der Schweiz bis zu 3,7 Milliarden Franken an Steuern verloren gehen. Zudem sei mittlerweile klar, dass schon 2026 die AHV in die roten Zahlen gerate. Dem wichtigsten Sozialwerk fehlten weitere 5 Milliarden Franken.

Auch an der Mitte-Partei übte die FDP Kritik: Statt die Vorsorge zu stützen, wolle die Mitte die AHV mit weiteren 3,8 Milliarden Franken belasten. Denn zusätzlich zur 13. AHV-Rente verspreche die «Mitte» nun auch höhere Renten für Ehepaare. «Von allen Steuerbomben ist das die gefährlichste.»

Mitte-Partei begrüsst Entscheid des Souveräns

Die Mitte Partei begrüsst den Entscheid des Stimmvolks zur Umweltverantwortungsinitiative. «Die Auswirkungen der Initiative hätten den Wohlstand und die Beschäftigung in der Schweiz ernsthaft gefährdet und unsere internationale Wettbewerbsfähigkeit geschwächt», schrieb die Partei auf X.

Sinnvoller sei es stattdessen, bestehende Ansätze zu stärken und ausgewogene Lösungen zu finden. Zwar teile die Mitte die mit der Umweltverantwortungsinitiative verbundenen Absichten für einen sparsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen. «Die vorgesehenen Massnahmen gingen aber zu weit und hätten den Wohlstand und die Beschäftigung in der Schweiz ernsthaft gefährdet und die Wettbewerbsfähigkeit auf internationaler Ebene geschwächt», so die Partei am Sonntag.

Markus Ritter im watson-Interview Video: watson/ralph steiner, hanna dedial

Insbesondere hätte die Umsetzung der Initiative laut der Mitte-Partei negative Folgen für Ernährung, Landwirtschaft, Energieversorgung, Mobilität, Bekleidung und Wohnen mit sich gebracht. Darüber hinaus sei die Frist von zehn Jahren zur Erreichung dieser Ziele unrealistisch gewesen.

Für einen verantwortungsvollen und sparsamen Umgang mit «unseren natürlichen Ressourcen gilt es, die bestehenden Ansätze zu stärken und ausgewogene Lösungen zu finden, anstatt sich auf eine Initiative mit radikalen und ungewissen Folgen einzulassen».

Für SP bleibt Klimaschutz ein wichtiges Anliegen der Bevölkerung

Die Mehrheit des Schweizer Volkes habe die Umweltverantwortungsinitiative «heute als falsche Lösung für aktuelle klimapolitische Herausforderungen» gesehen, teilte die SP am Sonntag auf dem Kurznachrichtendienst Bluesky mit. Die jüngsten Klima-Abstimmungen zeigten aber, dass der Klimaschutz ein wichtiges Anliegen der Bevölkerung bleibe.

Massive Investitionen in die Energiewende und mehr Einsatz gegen Umweltzerstörung bleiben laut SP essenziell. «Wir müssen dort handeln, wo die Emissionen entstehen: Verkehr, Gebäude, Industrie. Um dies zu schaffen, haben wir gemeinsam mit Grünen die Klimafonds-Initiative lanciert», so die Partei weiter.

SVP: Annahme der Initiative hätte Armut für alle bedeutet

Für die SVP hat das Stimmvolk mit dem Nein zur Umweltverantwortungsinitiative ein klares Verdikt gesprochen. Die Annahme hätte «Armut für alle» und den sozialistischen Abgrund« bedeutet, schrieb die Partei in einer Mitteilung. Man wehre sich gegen diesen »Weg mit der teuren links-grünen Wohlstandsvernichtung«.

Verbote, Konsumverzicht und Verarmung wären die Folgen des radikal-sozialistischen Programms gewesen, so die SVP. »Denn die Initiative wollte die Schweiz ins Höhlenbewohner-Zeitalter zurückkatapultieren.«

Einschränkungen beim Wohnen, Autofahren, Heizen, Essen und sogar beim Anziehen wären auf dem Programm gestanden. Die Preise wären explodiert, Arbeits- und Ausbildungsplätze zerstört worden, so die Partei weiter. »Der Staat würde uns in zahlreichen Bereichen noch mehr bevormunden und mit Verboten und Abgaben plagen«, hiess es.

Die SP, die Grünen und ihr Parteinachwuchs würden immer radikaler. Sie gefährden laut SVP mit ihrer sozialistischen Politik die Grundlagen des Wohlstands. Diese Politik müsse gestoppt werden. Dazu gehörten auch die anstehenden Initiativen aus der »links-grünen Giftküche« wie die »Erbschaftssteuer-Initiative" der SP/Juso, diese sei in Wahrheit eine Enteignungsvorlage.

Economiesuisse: Wettbewerbsfähigkeit und Umweltschutz verbinden

Wettbewerbsfähigkeit und Umweltschutz sollen laut dem Wirtschaftsdachverband Economiesuisse verbunden werden, statt utopische Ziele zu setzen und den Standort Schweiz zu schwächen. Denn für eine erfolgreiche Klimapolitik sei eine starke und innovative Wirtschaft unerlässlich, hiess es nach Bekanntgabe des Neins zur Umweltverantwortungsinitiative.

«Die wuchtige Ablehnung der Umweltverantwortungsinitiative zeigt, dass die Bevölkerung beim Klimaschutz keine Radikalkur will und weiterhin auf eine vernünftige Umweltpolitik setzt», hiess es in einer Mitteilung vom Sonntag. Die Schweizer Wirtschaft bekenne sich weiterhin zu den ambitionierten Klimazielen.

Die Stimmbürger hätten das Land nicht an die Wand fahren wollen, sagte Economiesuisse-Geschäftsleiterin Monika Rühl im Schweizer Fernsehen SRF. Der Wirtschaftsdachverband stehe zum Ziel, die Treibhausgasemissionen im Jahr 2050 auf Netto Null zu bringen. Die Schweizer wollten pragmatische Lösungen, so Rühl. Klimaschutz bleibe ein wichtiges Thema und Unternehmen müssten langfristig denken.

(hkl/sda)

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.