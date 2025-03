Keine Überraschung bei Departementsverteilung: Martin Pfister übernimmt das VBS

Am Freitag sind die Departemente im Bundesrat verteilt worden. Überraschungen gibt es keine: Martin Pfister übernimmt das VBS, die anderen Bundesräte behalten ihre bisherigen Departemente. Pfister tritt per 1. April die Nachfolge von Bundesrätin Viola Amherd an.

Martin Pfister übernimmt wie erwartet das VBS von Viola Amherd. Bild: keystone

So sind die Departemente verteilt:

Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA): Ignazio Cassis, Stellvertretung: Elisabeth Baume-Schneider

Eidgenössisches Departement des Innern (EDI): Elisabeth Baume-Schneider, Stellvertretung: Ignazio Cassis

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement (EJPD): Beat Jans, Stellvertretung: Karin Keller-Sutter

Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS): Martin Pfister, Stellvertretung: Guy Parmelin

Eidgenössisches Finanzdepartement (EFD): Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter, Stellvertretung: Albert Rösti

Eidgenössisches Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF): Guy Parmelin, Stellvertretung: Beat Jans

Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (UVEK): Albert Rösti, Stellvertretung: Martin Pfister

