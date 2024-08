«Schlicht frech» – Bundesrat erlebt Backlash bezüglich der Finanzierung der 13. AHV-Rente

Am zufriedensten zeigt sich die GLP, die den Vorschlag im Prinzip begrüsst: Es sei richtig, dass der Bundesrat den Volkswillen schnellstmöglich umsetze, lässt sich GLP-Vizepräsidentin und Nationalrätin Melanie Mettler in einer Mitteilung zitieren. «Die Grünliberalen begrüssen aber insbesondere, dass der Bundesrat darauf verzichtet, den Arbeitsmarkt und die Erwerbstätigen zusätzlich zu belasten.» (lyn)

Dass der Bundesbeitrag an die AHV erhalten bleiben, fordert neben der SP auch die Mitte und die Junge Mitte. Letztere freut sich zwar für die Jungen und die Familien, lehnt es aber laut einem Post auf X ab, dass zu diesem Zweck der Bundesbeitrag an die AHV gekürzt wird:

So sagt der Gewerkschaftsbunds-Präsident Pierre-Yves Maillard gegenüber 20 Minuten , dass der Bundesrat «einen unfairen Finanzierungsvorschlag» präsentiert habe, den das Parlament nun korrigieren müsse. «Als Initianten haben wir uns immer für eine moderate Lohnbeitragserhöhung ausgesprochen, nicht für die Mehrwertsteuer – auch im Abstimmungskampf.» So oder so, sagt Maillard weiter, müsse die neue Situation nach dem AHV-Berechnungsfehler vom Bund geklärt werden.

Dieses Vorhaben, das die SP-Gesundheitsministerin Elisabeth Baume-Schneider im Namen des Bundesrats am Mittwoch der Öffentlichkeit und Presse präsentierte, kommt bei den Initiantinnen und Initianten und den Parteien schlecht an, vor allem, weil diese Entscheidung damit einhergeht, dass der Bundesbeitrag gesenkt wird.

Doch nun hat sich der Bundesrat für eine dritte Variante entschieden: Weil es bei den AHV-Prognosen zu einem Verrechnungsfehler gekommen ist, soll nun nur die Mehrwertsteuer erhöht werden. Dies teilte die Regierung am Mittwoch unter anderem in einer Mitteilung mit.

Die SP-Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider gab am Mittwoch bekannt, dass der Bundesrat seinen Beitrag an die AHV zu kürzen plant.

Die SP-Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider gab am Mittwoch bekannt, dass der Bundesrat seinen Beitrag an die AHV zu kürzen plant. Bild: keystone

Erneut Gewitter am Mittwochnachmittag – auch im gebeutelten Brienz BE

Wann und wo es heute in der Schweiz Gewitter gibt – und warum

Zuerst wollte der Sommer gar nicht kommen. Nun erleben wir mit Maximaltemperaturen von über 30 Grad wenigstens in dieser Hinsicht sommerliche Verhältnisse in der Schweiz. Die Hitze wird aber immer wieder durch teils heftige Gewitter und Unwetter durchbrochen. In Brienz im Berner Oberland mussten 70 Personen aus ihren Häusern evakuiert werden. Infrastrukturen in dem Dorf wurden stark beschädigt und zwei Personen verletzt.