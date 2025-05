Henrique Schneider hat bei seiner Doktorarbeit geschummelt. (Archivbild) Bild: keystone

SVP-Generalsekretär hat abgeschrieben – jetzt verliert er seinen Professorentitel

SVP-Generalsekretär Henrique Schneider wird weiter von der Affäre rund um die Plagiatsvorwürfe bei seiner Doktorarbeit verfolgt. Nun hat ihm ein deutsches Wissenschaftsministerium den Professorentitel gestrichen.

Henrique Schneider, der als Generalsekretär der SVP amtet, darf sich künftig nicht mehr als «Professor» bezeichnen. Der Titel, den er aufgrund seiner Doziertätigkeit an einer privaten Fachhochschule im norddeutschen Bundesland Schleswig-Holstein verliehen bekam, wurde ihm nun vom deutschen Wissenschaftsministerium in Kiel gestrichen. Gegenüber dem «Blick» bestätigt die Behörde:

«Henrique Schneider wurde untersagt, den Titel Professor weiterhin zu führen.»

Der Grund: Schneiders andauernde Plagiatsaffäre rund um seine Doktorarbeit an der Universität Graz. 2023 hatte die «NZZ am Sonntag» enthüllt, dass Schneider in seiner Arbeit über den Kosovo teilweise ganze Absätze von anderen Forschern kopiert und übernommen hatte.

Der Politiker war damals im Begriff, Chef des Schweizer Gewerbeverbands zu werden. Nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe musste er auf den Posten verzichten und wurde stattdessen SVP-Generalsekretär.

Gegenüber dem «Blick» äussert sich Schneider gleichgültig zum Entscheid des Kieler Ministeriums. «Who cares?», antwortete er auf eine entsprechende Anfrage. Verfolgen wird ihn seine zweifelhafte akademische Laufbahn jedoch weiterhin – die Uni Graz prüft derzeit, ob ihm auch sein Doktortitel entzogen werden soll.

(con)