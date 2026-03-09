Bloss eine Ausrede: Die Frühlingsmüdigkeit gibt es laut einer Basler Studie gar nicht

Im Frühjahr fühlen sich viele Menschen erschöpft – dafür gibt es sogar einen eigenen Begriff: Frühlingsmüdigkeit. Aber stimmt das überhaupt? Einer Basler Studie zufolge sorgt gerade der gängige Begriff dafür, dass wir verstärkt auf Müdigkeit achten.

Demnach gaben in einer Online-Umfrage zwar viele Menschen an, unter Frühlingsmüdigkeit zu leiden. Aber detaillierte Befragungen von Hunderten Menschen über ein Jahr hinweg ergaben keinerlei Hinweise auf mehr Müdigkeit im Frühling. Laut Studienleiterin Christine Blume von der Universität Basel hätte sich dies in Auswertungen der Umfragedaten zeigen müssen, wie die Universität Basel am Montag mitteilte.

Die Prophezeiung, die sich selbst erfüllt

Bei dem vielbeschworenen Phänomen handle es sich nach ihren Erkenntnissen um einen Mythos im deutschsprachigen Raum, schreiben Blume und der Schlafforscher Albrecht Vorster vom Inselspital Bern im «Journal of Sleep Research». Der sei gerade dadurch so mächtig, weil der Begriff Frühlingsmüdigkeit so fest etabliert sei. Demnach handelt es sich quasi um eine Art selbsterfüllende Prophezeiung.

Auf die Idee zu der Studie kam die Psychologin Blume, die am Zentrum für Chronobiologie forscht, weil Journalisten sie regelmässig nach dem Ende des Winters kontaktierten, um Frühlingsmüdigkeit zu erläutern. «Es existieren zahlreiche Hypothesen, um das Phänomen zu erklären», sagt Blume. «Aber es hat nie jemand überprüft, ob es überhaupt existiert.»

Am Melatonin kann es nicht liegen

Als Erklärung für Frühlingsmüdigkeit wird mitunter angeführt, bei steigenden Temperaturen weiteten sich die Blutgefässe, und der Blutdruck sinke. Daran müsse sich der Körper erst gewöhnen. Zudem wird oft auf Hormone verwiesen – etwa auf einen Überschuss des «Nachthormons» Melatonin nach dem Ende des Winters.

«Aus chronobiologischer Sicht ist das völlig unplausibel», sagt Expertin Blume. Melatonin werde im 24-Stunden-Rhythmus gebildet und abgebaut. «Eine Art Überschuss von Melatonin zum Ende des Winters, der uns müde macht und zunächst abgebaut werden muss, gibt es nicht.»

Um die Frage zu klären, starteten Blume und Vorster vor zwei Jahren eine Online-Befragung. Dabei machten 418 Menschen ab April 2024 ein Jahr lang alle sechs Wochen Angaben zu Schlaf und Müdigkeit. Mit 47 Prozent gab zwar fast die Hälfte der Befragten an, selbst von Frühlingsmüdigkeit betroffen zu sein. Doch die Einzelbefragungen im Jahresverlauf lieferten dafür keine Bestätigung: Es gab weder Hinweise auf vermehrte Erschöpfung noch auf erhöhte Tagesschläfrigkeit oder geringere Schlafqualität in dieser Jahreszeit.

«Wir fanden keinen empirischen Beleg für das Phänomen.» Studienleiterin Christine Blume

«Im Frühling werden die Tage schnell länger», sagt Blume zur deutschen Presseagentur DPA. «Wenn Frühjahrsmüdigkeit ein echtes biologisches Phänomen wäre, sollte sich das gerade in dieser Übergangsphase zeigen, etwa weil sich der Körper anpassen muss.» Doch in den Daten spielte die Geschwindigkeit, mit der sich die Tageslänge änderte, keine Rolle für die Müdigkeit der Teilnehmenden. «Wir fanden keinen empirischen Beleg für das Phänomen.»

Der Nocebo-Effekt

Doch woher stammt der Glaube an Frühlingsmüdigkeit dann? Ein Verdacht: Alleine die Verbreitung dieses Mythos könnte Menschen für eine solche Wahrnehmung empfänglicher machen – gerade weil der Begriff so etabliert ist. Psychologen sprechen von einem Labeling-Effekt: Wein schmeckt Menschen etwa dann besser, wenn ihnen gesagt wird, dass er besonders teuer war.

«Das hat etwas mit unserer Erwartungshaltung zu tun», erläutert die Forscherin. «Wenn ich erwarte, dass ich im Frühjahr müde bin, ändert das auch meine Interpretation solcher »Symptome". Mediziner sprechen vom Nocebo-Effekt – also der Bestätigung einer negativen Erwartung. Ähnlich wie beim Placebo-Effekt, bei dem eine positive Erwartung die Wahrnehmung prägt.

Im Ausland gibt es das Frühlingsfieber

Eine weitere psychologische Erklärung wäre die sogenannte kognitive Dissonanzreduktion: Demnach steigt am Ende der dunklen kalten Jahreszeit der Anspruch, steigende Temperaturen und besseres Wetter ausnutzen zu wollen – für Joggen, Ausflüge, Verabredungen. Wenn dann der dafür nötige Energieschub ausbleibt, bietet die Frühlingsmüdigkeit eine beruhigende Erklärung – insbesondere wenn sie von anderen Menschen im Umfeld bestätigt wird.

Wenn der Begriff Frühlingsmüdigkeit ausschlaggebend für das Phänomen ist, dürfte es ausserhalb des deutschsprachigen Raums kaum bekannt sein. Blume bestätigt das: «Wenn ich Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern davon erzähle, staunen die.»

In der englischsprachigen Welt kursiert dagegen der Begriff «spring fever». Dieses «Frühlingsfieber» wird jedoch nicht mit Müdigkeit und Erschöpfung in Verbindung gebracht, sondern mit erhöhter Vitalität und Energie. (sda/dpa)